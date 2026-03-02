TCL intègre enfin une dalle AMOLED à ses écrans NxtPaper

À l’occasion du Mobile World Congress, TCL annonce l’arrivée de la prochaine génération d’écran NxtPaper. Cette dernière est équipée d’une dalle AMOLED, apportant enfin le contraste, la luminosité et le contrôle colorimétrique qui manquaient encore aux smartphones du constructeur chinois. Et cela en gardant les spécificités de l’affichage NxtPaper. Les premiers appareils équipés arriveront en 2026.

La technologie NxtPaper de TCL est vraiment intéressante. Elle élimine une grande partie de la lumière bleue nocive. Elle réduit presque totalement les reflets, la rendant très pertinente en extérieur. Et elle est la seule à proposer un mode de lecture presque identique à celui du papier électronique e-ink. Cette technologie d’écran équipe aujourd’hui une partie des tablettes de TCL, son tout récent bloc-notes numérique, ainsi qu’une partie de sa gamme de smartphones.

Il y a cependant un mauvais côté à un écran NxtPaper actuelle : il ne fonctionne qu’avec un rétro-éclairage LCD et non AMOLED. Même les derniers smartphones premium de la firme chinoise, les TCL 60 Ultra et TCL 70 Pro, s’appuie sur un dalle LCD, une technologie avec une luminosité plus faible, des couleurs moins précises, un taux de contraste qui n’est pas infini, une consommation d’énergie supérieure. Mais ça, c’était avant : TCL annonce que sa filiale CSOT a développé une dalle NxtPaper et AMOLED.

Les dalles AMOLED et NxtPaper débarqueront en 2026

TCL annonce quelques données techniques sur cet écran AMOLED NextPaper. D’abord, la luminosité pourra grimper jusqu’à 3200 nits en pointe, c’est bien, même si nous sommes loin des meilleurs. Ensuite, le taux de rafraichissement peut atteindre 120 Hz. Mais sans technologie LTPO, ce taux ne pourra pas varier de 1 Hz à 120 Hz. En revanche, il pourra varier de façon dynamique de 30 Hz à 120 Hz, en passant par le 60 Hz classique. TCL affirme qu’il pourrait même varier différemment sur plusieurs parties de l’écran pour réduire encore la consommation d’énergie.

Enfin, outre la précision colorimétrique, cet écran pourra monter en résolution jusque 1,5 K. Que de bonnes nouvelles qui s’ajoutent aux propriétés des écrans NxtPaper : réduction de la lumière bleue, respect du cycle circadien et antireflet. Ce dernier est vraiment très impressionnant, comme en témoigne la photo ci-contre. Selon les dires de TCL, ce type d’écran pourrait facilement équiper un smartphone ultra-premium vendu plus de 1000 euros. La marque confirme que le premier produit avec ce nouvel écran (qui sera certainement un smartphone) arrivera avant la fin de l'année, sans plus de précision. Nous avons hâte de pouvoir le soumettre à nos bancs de test.