Chute de prix sur le Redmi Note 15 5G : il passe à seulement 177 €

Le Redmi Note 15 5G, sorti tout récemment, voit son prix chuter de 41%. Le smartphone pas cher de Xiaomi passe à seulement 177 €, mais pas pour longtemps.

Redmi Note 15 5G

Le Redmi Note 15, disponible depuis janvier 2026 s'adressent à ceux qui recherchent un smartphone d'entrée de gamme aux performances confortables pour les tâches courantes du quotidien. Il succède ainsi au Redmi Note 14 5G dans cette gamme très populaire du catalogue de Xioami. Grâce au Choice Day AliExpress, le smartphone est à un prix très intéressant en ce moment.

Au lieu 303 € à son lancement il y à quelques semaines, il est actuellement affiché à 197 €. En appliquant le code promo FRSS20 au panier, vous profitez d'une réduction supplémentaire de 20 €. Le Redmi Note 15 5G passe ainsi à 177 €, soit une remise totale 41%. De quoi réaliser une économie de 126 €. Le smartphone est livré gratuitement par AliExpress depuis la France, dans un délai maximum de 3 à 5 jours.

Redmi Note 15 5G : un smartphone abordable aux performances équilibrées

On ne présente plus la gamme des Redmi Note qui passe à la série 15 cette année. Le modèle de base est l'un des plus populaires de la gamme. Le Redmi Note 15 5G est ainsi destiné aux utilisateurs disposant d'un budget serré, mais qui recherchent un téléphone fluide. Pour tenir sa promesse, Xiaomi a misé sur un processeur Snapdragon 6 Gen 3 qui bénéficie d'une gravure en 4 nm. Il est épaulé par 6 ou 8 Go de mémoire vive, avec des capacités de stockage respectives de 128 Go et 256 Go.

Le smartphone arbore un écran AMOLED de bonne facture, incurvé sur les bords de surcroit. C'est un écran AMOLED de 6,77 pouces (Full HD+), avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité quant à elle monte jusqu'à un pic de 3200 nits.

La partie photo se concentre sur l'essentiel, avec un capteur principal grand-angle et un module ultra grand-angle de 108 MP et 8 MP respectivement. De quoi assurer des prises correctes pour son segment de prix.

Enfin, le Redmi Note 15 5G dispose d'une batterie de 5520 mAh qui peut tenir deux jours en usage modéré. Elle est compatible avec une charge rapide de 45W, et une charge inversée de 18W, ce qui est appréciable pour son prix.


