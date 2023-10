Pixel 8 et 8 Pro : comment suivre la conférence de Google en direct dès 16h ?

Cette après-midi, Google va présenter en grande pompe ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Pixel 8 et 8 Pro. Voici comment suivre la conférence en direct, qui débutera d’ici quelques heures seulement.

Chaque année, Google lance au quatrième trimestre une nouvelle série de smartphones haut de gamme, et aujourd’hui, ce sont les Pixel 8 et 8 Pro qui seront les stars de l’événement. Sobrement intitulée « Made By Google ’23 », la conférence de cette après-midi sera sans surprise retransmise en direct sur YouTube, la plateforme de vidéo phare de l’entreprise.

Toute l’équipe de Phonandroid est évidemment sur le pont pour suivre l’événement avec vous. Comme toujours, vous pouvez réagir à l’événement en direct avec le hashtag officiel #MadeByGoogle. Google prône régulièrement l’inclusivité, c’est pourquoi l’entreprise met même à disposition des malentendants une version de la conférence traduite en langue des signes américaine.

QUAND ET COMMENT SUIVRE LA CONFÉRENCE GOOGLE ?

Quand a lieu la présentation de Google ? : mercredi 4 octobre 2023

: mercredi 4 octobre 2023 À quelle heure le live va-t-il commencer : à 16h (heure française)

: à 16h (heure française) Comment suivre le live de Google : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus Combien de temps va durer le live : plus ou moins une heure

QUE FAUT-IL ATTENDRE DE LA CONFÉRENCE DE GOOGLE ?

La conférence sera surtout centrée sur les Pixel 8 et 8 Pro, les nouveaux smartphones haut de gamme de l’entreprise. Au programme, comme nous avons pu le voir sur différents rapports au cours des mois précédents, les deux appareils vont évoluer plutôt que révolutionner la formule proposée ces dernières années.

Chaque partie des smartphones devrait avoir droit à une amélioration discrète, mais bienvenue. On sait par exemple déjà que l’écran du Pixel 8 va passer à un rafraichissement de 120 Hz, comme le modèle Pro, et qu’un nouveau capteur photo principal va remplacer le modèle de l’année dernière. Côté batterie, Google va aussi non seulement augmenter la taille des accumulateurs, mais également booster la recharge rapide sur les deux appareils.

Les smartphones vont également avoir droit à d’autres nouveautés, comme des écrans sans bords, et quelques petits changements au niveau de leurs dimensions. La conférence sera aussi l’occasion de tout savoir sur la nouvelle puce Tensor G3, qui propulsera les deux appareils. Elle semble promettre une importante hausse des performances par rapport à la génération précédente, sans toutefois rattraper les autres puces les plus rapides du marché.

Il ne s’agira évidemment pas des seuls nouveaux produits attendus. Google profitera également de la conférence pour lancer une nouvelle montre Pixel Watch 2, qui succèdera à la première version lancée l’année précédente. Là aussi, les changements se feront discrets, avec un processeur un peu plus rapide signé Qualcomm, une nouvelle version de Watch OS ou encore de nouvelles fonctionnalités.

On s’attend également à ce que Google évoque ses nouveaux Chromebooks « Plus ». Il s’agit d’une nouvelle certification destinée à aider les acheteurs à identifier les Chromebooks de haute qualité. À l'instar du programme Evo d'Intel pour les PC Windows, la marque Chromebook Plus sera attribuée aux ordinateurs portables qui répondent à un ensemble d'exigences minimales. L'idée est que même un acheteur qui n'est pas familier avec les spécifications des PC puisse voir le label “Chromebook Plus” sur un produit et être assuré que Google pense qu'il s'agit d'un bon produit.

Si l’on en croit les fuites les plus récentes, Google lancera aussi Android 14 dès aujourd’hui sur les Pixel compatibles. La nouvelle version Android 14 offre beaucoup de nouveautés par rapport à la version précédente, et vous pouvez consulter notre dossier dédié si vous voulez en apprendre davantage. Enfin, Google devrait lancer de nouveaux coloris pour ses écouteurs sans fils Pixel Buds Pro, et ceux-ci devraient d’ailleurs aussi recevoir une nouvelle mise à jour remplie de nouvelles fonctionnalités.