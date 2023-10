Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont officiels, Google peaufine sa recette mais augmente le prix

Google a enfin levé le voile sur ses nouveaux smartphones phares : les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Des terminaux qui ne surprennent pas, mais qui se placent dans la continuité de la gamme. La principale nouveauté de cette année, c’est le processeur Tensor G3 qui promet une meilleure autonomie ainsi qu’une partie photo améliorée.

Comme chaque octobre, Google présente sa nouvelle fournée de smartphones Pixel. En 2023, ce sont logiquement les Pixel 8 et Pixel 8 Pro qui sont dévoilés au grand public. Des produits dans la continuité des précédents qui améliorent la formule sans vraiment la révolutionner.

Niveau design, on retrouve le même visuel que sur les Pixel 6 et 7, avec cette bande qui fait office de module photo. Le Pixel 8 Pro a eu toute l’attention de Google avec un cadre et un module en aluminium ainsi qu’un dos en verre satiné. Il est disponible en Noir, en porcelaine et bleu azur. Le modèle classique sera lui vendu en noir, en vert et en rose.

Pixel 8 Pixel 8 Pro Écran 6,2 " OLED 2400 x 1080 pixels

Rafraîchissement dynamique 60-120 Hz 6,7 " OLED 2 992 x 1344 pixels

Rafraîchissement dynamique 1-120 Hz Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran SoC Google Tensor G3 Google Tensor G3 Mémoire interne 128/256 Go 128/256/512 Go microSD Non Non RAM 8 Go 12 Go Appareil photo Principal : 50 mégapixels (ƒ/1,68)

Ultra grand angle : 48 mégapixels (ƒ/1,95) Principal : 50 mégapixels (ƒ/1,68)

Ultra grand angle : 48 mégapixels (ƒ/1,95)

Telephoto : 48 mégapixels. Zoom optique 5X (ƒ/2,8), Zoom haute résolution 30X OS Android 14 Android 14 Batterie 4 575 mAh 5050 mAh Recharge rapide 30W 30W Certifié IP68 Oui Oui Prix A partir de 799 euros A partir de 1099 euros

Google améliore sa formule avec le Pixel 8

Pas de gros gap entre les Pixel 7 et les Pixel 8. L’amélioration la plus notable réside dans le Google Tensor G3, le nouveau processeur conçu par Google qui se veut plus puissant, mais aussi plus endurant, puisqu’on nous promet « plus de 24 heures d’autonomie ». Côté écran, le Pixel 8 est légèrement moins grand que le 7 avec une dalle OLED de 6,2 pouces d’une définition de 2400 x 1080 pixels et avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 60 à 120 Hz. Le 8 Pro, pour sa part, accueille une grande dalle OLED de 6,7 pouces d’une définition de 3 992 x 1344 pixels et avec un taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz.

La partie photo reprend les grands lignes des modèles précédents, mais adoptent des améliorations techniques. Le Pixel 8 dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels ainsi qu’un ultra grand angle de 12 mégapixels. Le 8 Pro, quant à lui, propose un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 48 mégapixels (contre 12 Mp sur le 7 Pro) et un téléobjectif de 48 mégapixels. Bien entendu, tout cela n’est rien sans le traitement photo du Tensor G3 qu’on nous promet fantastique. On retrouve également les fonctionnalités de Google, comme la gomme magique qui permet d’effacer des éléments d’une photo.

A lire aussi – Test Google Pixel 7 Pro : une formule gagnante, mais qui commence à vieillir

Les deux terminaux sont dotés d’Android 14 sans surcouche. Ce seront même les premiers du marché à en bénéficier. Google promet aussi sept ans de mises à jour OS et de sécurité. En 2030, le smartphone sera encore viable ! Voici les tarifs annoncés :

Pixel 8 : à partir de 799 euros

Pixel 8 Pro : à partir de 1099 euros

Des prix qui augmentent sensiblement par rapport à l’année dernière et qui ne sont pas réellement justifiés par un gap technique. Nous testerons évidemment ces nouveaux téléphones en temps et en heure.