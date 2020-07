iPhone 12 : Apple confirme que le lancement est reporté de quelques semaines

Apple confirme que le lancement des iPhone 12 sera retardé de quelques semaines. Les nouveaux iPhone ne devraient pas être mis sur le marché avant la mi-octobre. Leur présentation pourrait cependant être maintenue en septembre.

Apple a confirmé en marge d’une conférence téléphonique avec les investisseurs que les iPhone 12 seront lancés « quelques semaines plus tard » que les générations précédentes. Alors que les premières générations – jusqu’aux iPhone 4 – étaient plutôt lancées dans le courant du mois de juin, Apple a depuis plutôt habitué les observateurs à lancer ses flagship autour du mois de septembre

Le lancement de l’iPhone 12 est victime du coronavirus

Ce principe n’a connu depuis 2012 qu’une exception majeure, en 2017 : l’iPhone X a en effet été lancé un 3 novembre. Les autres exceptions ne concernent que des produits moins premium, comme l’iPhone SE 1ère génération (lancé en mars 2016) et iPhone SE 2e génération (lancé en avril 2020). Or, la pandémie mondiale du coronavirus fait de cette année 2020 une année spéciale – qui force Apple à revoir un peu son calendrier.

Ainsi, la rumeur d’un possible report de la sortie des iPhone 12 persistait depuis maintenant plusieurs mois. Un responsable Apple vient néanmoins de le confirmer lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs. Luca Maestri, l’un des vice-présidents qui est aussi directeur financier de la firme a en effet expliqué que la fenêtre de lancement habituelle serait reportée de « quelques semaines ».

« Comme vous le seavez, l’année dernière nous avons commencé à vendre les iPhones fin septembre. Cette année, nous nous attendons à ce que l’approvisionnement soit disponible quelques semaines plus tard », détaille Luca Maestri. Qui répète un peu plus tard lors de l’appel : « cette année, l’approvisionnement du produit sera décalé de quelques semaines ». Le responsable ne s’aventure néanmoins pas à donner de fenêtre de lancement plus précise.

On ne sait pas également si ce report concerne aussi la présentation du smartphone – Apple pourrait maintenir une keynote en septembre, et simplement allonger le délai de mise sur le marché. Comme pour la WWDC, on s’attend à ce qu’Apple tienne une keynote de lancement virtuelle. Le responsable n’a par ailleurs pas évoqué le sort des autres produits qui pourraient être lancés comme une nouvelle génération Apple Watch ou iPad.

