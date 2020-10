Pixel 2 : Google arrête les mises à jour en décembre, le smartphone sera bientôt obsolète

Les Pixel 2 et Pixel 2 XL ne recevront plus de mise à jour système ou de sécurité à partir du mois de décembre. Les smartphones continueront de fonctionner, mais leurs utilisateurs devront accepter une baisse de la sécurité.

Lancés il y a un peu moins de deux ans en octobre 2018, les Pixel 2/XL seront prochainement à la retraite. Google confirme en marge du dernier bulletin de sécurité Android pour les smartphones Pixel que la mise à jour de décembre sera la dernière pour les Pixel 2 et Pixel 2 XL. Passé cette date, les Pixel 2 deviendront officiellement “obsolètes”. Rien de nouveau sous le soleil : avec le Pixel 2, Google s'était engagé à une prise en charge des mises à jour pendant deux ans.

La mise à jour de décembre est ainsi une sorte de “bonus” par rapport aux promesses de la firme, qui avait fait la même chose avec le Pixel 1 qui n'est plus mis à jour depuis décembre 2019. Malgré cette fin de cycle, les Pixel 2 devraient pouvoir continuer à être utilisés normalement pendant encore un certain temps. Il seront encore sur un pied d'égalité avec les autres smartphones Pixel plus récents jusqu'au patch de sécurité de janvier.

Les Pixel 2 ne seront plus mis à jour par Google en décembre, mais il reste LineageOS…

A partir de cette étape, les bugs et failles de sécurité ne seront plus corrigés lorsqu'ils seront découverts. Ce qui ne veut pas dire que votre smartphone va s'arrêter de fonctionner – néanmoins les utilisateurs de ces smartphones devront composer avec des risques réels pour la sécurité des données sur leur appareil. Les Pixel 2 ne seront pour autant pas encore bons pour le recyclage. Les utilisateurs les plus téméraires pourront déverrouiller leur bootloader pour remplacer leur version Android par une ROM alternative, notamment LineageOS.

Ce qui devrait encore leur donner quelques années de prise en charge non officielle. Néanmoins si cela est trop technique pour vous, il faudra nécessairement passer à une itération plus récente. A partir du Pixel 3a vous bénéficiez d'une prise en charge des mises à jour de trois ans ce qui devrait vous permettre de garder l'esprit tranquille pendant plus longtemps, surtout si vous optez pour un Pixel 4a 5G ou un Pixel 5. Reste que d'aucuns objecteront que Google a encore des progrès à faire en la matière.

Surtout lorsque l'on compare ses pratiques avec celles de Apple : la firme de Cupertino prend désormais en charge ses smartphones pendant 6 ans, que ce soit pour les mises à jour de sécurité ou les mises à jour système.

Source : Android Authority