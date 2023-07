Le PC portable HP Laptop 15″ avec Core i5 est à son prix le plus bas

Un PC portable de la marque HP avec un processeur Core i5 fait l'objet d'une vente flash chez Amazon. Actuellement, le modèle Laptop 15s-fq2010sf passe sous la barre des 480 euros grâce à une réduction de plus de 25%.

Alors que le Prime Day 2023 a pris fin hier soir, les offres liées aux soldes Amazon continuent avec ce deal intéressant sur l'achat d'un PC portable de la marque HP.

Dans le cadre d'une vente flash à durée indéterminée, le HP Laptop 15s-fq2010sf est proposé par le géant du commerce en ligne au prix de 479 euros au lieu de 649 euros ; soit une remise immédiate de 170 euros par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction. Pour information, le PC portable bénéficie de la livraison gratuite à domicile.

Disponible dans un coloris argent et sa version française AZERTY, le HP Laptop 15s-fq2010sf est un PC portable de type Bureautique qui embarque un écran à micro-bords et antireflet de 15,6 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels. Le laptop dispose aussi d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur Intel Core i5-1135G7, d'un stockage rapide de 512 Go en SSD, d'un GPU Intel Iris Xe Graphics.

L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation Windows 11 Home et est alimenté par une batterie compatible avec la charge rapide qui permet au PC d'être autonome pendant une durée maximale de 11h30. Enfin, la connectivité se compose d'un port SuperSpeed USB type-C, de deux ports USB 2.0 type-A d'un port HDMI 1.4b, d'une prise combinée casque/microphone et d'un lecteur de cartes multimédias SD multiformat.