Chute de prix sur ce PC portable Gaming Victus by HP 16″ avec RTX 3060 !

Super bon plan chez Amazon ! Au cours d'une vente flash, le géant du commerce en ligne propose aux gamers de profiter d'une grosse réduction de 400 euros sur l'achat d'un PC portable Gaming Victus by HP avec RTX 3060.

Quelques heures seulement après la fin du Prime Day 2023, Amazon met en avant plusieurs PC portables de la marque HP à l'occasion d'une vente flash consacrée aux produits du constructeur américain, comme le HP Laptop 15″ avec Core i5 à moins de 480 euros.

Pour celles et ceux souhaitant un PC portable de type Gaming, le fameux site e-commerce propose le Victus by HP 16-d0022sf au prix de 799 euros au lieu de 1199 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 400 euros de la part d'Amazon. À titre d'information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Disponible dans un coloris argent mica, le Victus by HP 16-d0022sf lié à l'offre Amazon est un PC portable qui possède un écran de 16 pouces (144 Hz, micro-bords, antireflet, 250 nits) avec une résolution en Full HD IPS de 1920 x 1080 pixels. On retrouve aussi un processeur Intel Core i5-11400H, une mémoire vive de 16 Go de RAM 16 Go, un espace de stockage de 512 Go en SSD, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060, un clavier de type AZERTY, le système d'exploitation Windows 11 et une batterie dont l'autonomie atteint les 5h45. De son côté, la connectique se compose d'un port HDMI, de quatre ports USB 3.0, d'un port Ethernet, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0.