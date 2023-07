Besoin d'une imprimante tout-en-un abordable en termes de prix ? Optez pour la HP DeskJet 2710e qui revient à exactement 34,90 euros grâce à un bon plan en provenance du site Cdiscount.

À l'occasion des soldes Cdiscount été 2023, le site e-commerce français donne la possibilité à ses clients titulaires d'un abonnement CDAV de profiter d'une offre intéressante sur l'achat d'une imprimante HP.

Affichée à 49,90 euros sur le site officiel du constructeur, la HP DeskJet 2710e avec 6 mois d'Instant ink inclus est au prix réduit de 44,90 euros chez Cdiscount. Pour tout achat de l'imprimante en question, les membres CDAV bénéficieront de 10 offerts sur leur cagnotte. L'imprimante HP DeskJet 2710e revient donc à 34,90 euros.

Disponible dans un coloris blanc, la DeskJet 2710e de la marque HP est une imprimante à jet d'encre qui fait aussi office de copie et de numérisation de documents. Compatible avec la technologie sans fil Bluetooth et la norme Wi-Fi(n), l'appareil peut être utilisé avec des ordinateurs tournant sous les systèmes d'exploitation Windows 7 (minimum) et macOS 10.12 (minimum). D'un poids estimé à 3,4 kilos, l'imprimante HP équipée d'un port USB dispose d'une vitesse d'impression maximale jusqu'à 7,5 ppm (mono) et jusqu'à 5,5 ppm (couleur). Enfin, le produit affiche des dimensions de 42,5 cm de largeur, de 15,4 cm de hauteur et 30,4 cm de profondeur.