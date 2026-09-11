Pas besoin de changer de TV pour profiter de l’Ambilight : ce ruban Philips Hue chute à moins de 110 € (-52%)

Le Philips Hue Play Gradient Lightstrip prolonge les couleurs affichées par votre téléviseur sur le mur situé derrière. Amazon baisse de moitié le prix de sa version adaptée aux écrans de 65 pouces, désormais disponible à seulement 109,99 €.

Ruban Philips Hue Play

Toutes les TV ne disposent pas d’un système Ambilight intégré, mais il est possible d’obtenir un résultat similaire sans remplacer son téléviseur. Le Philips Hue Play Gradient Lightstrip se fixe à l’arrière de l’écran et diffuse plusieurs couleurs en même temps. La lumière suit ensuite ce qui se passe à l’image pour donner l’impression qu’elle déborde sur le mur.

Cette bande lumineuse coûte habituellement cher. Philips la vend encore 229,99 € sur sa boutique officielle, mais Amazon propose actuellement la version pour les TV de 65 pouces à 109,99 €. Vous économisez donc 120 €, soit environ 52% du prix pratiqué par la marque.

Les modèles pour téléviseurs de 55 et 75 pouces profitent également d’une remise. Le premier revient au même prix de 109,99 €, et le plus grand est affiché à 129,99 €. Il faut donc bien sélectionner la taille correspondant à votre TV avant de passer commande.

Ce ruban lumineux suit les couleurs affichées par votre TV

Contrairement à un ruban LED classique qui éclaire le mur avec une seule teinte, le Philips Hue Play Gradient Lightstrip peut afficher plusieurs couleurs simultanément. Une partie peut prendre une teinte bleue pendant que l’autre vire au rouge ou au violet, selon le film, la série ou le jeu lancé sur le téléviseur.

La version en promotion mesure 2,54 mètres et convient aux TV de 65 à 70 pouces. Philips fournit les supports nécessaires pour la fixer derrière l’écran ainsi que son alimentation électrique. Le ruban épouse trois côtés du téléviseur afin de projeter la lumière vers le haut et sur les côtés. Son intensité reste réglable depuis l’application Philips Hue lorsque vous ne souhaitez pas synchroniser l’éclairage avec l’image.

Un point mérite toutefois d’être précisé avant l’achat. Le pont Philips Hue Bridge n’est pas fourni et est nécessaire pour utiliser toutes les fonctions connectées. Pour que les couleurs réagissent au contenu, il faut également une Hue Play HDMI Sync Box ou passer par l’application Hue Sync TV si vous possédez un téléviseur Samsung ou LG compatible. Cette dernière solution évite d’ajouter un boîtier HDMI, mais l’application est payante.

L’offre intéressera donc surtout ceux qui utilisent déjà des ampoules Philips Hue et possèdent le Bridge. Ils pourront ajouter un véritable rétroéclairage dynamique à leur installation pour 109,99 €, alors que ce modèle dépasse normalement les 200 €.


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