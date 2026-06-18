Le DJI Mini 4K perd plus de 110 € : le drone ultra léger profite d’une remise de 37 %

Le DJI Mini 4K passe à moins de 190 € chez Amazon, grâce aux offres du Prime Day en avant-première. La baisse de prix est d’environ 37 % par rapport au tarif conseillé.

DJI Mini 4K

Le catalogue DJI ne compte pas que des drones premium. Avec le Mini 4K, la marque s’adresse aux utilisateurs qui veulent une caméra stabilisée et un GPS fiable sans se tourner vers les modèles bien plus coûteux de la gamme.

À l’occasion de l'avant-première du Prime Day, Amazon affiche ce modèle à 188,10 €, contre 269 € ces dernières semaines. Pour rappel, le DJI Mini 4K a été lancé à 299 €. Pour moins de 190 €, c’est actuellement l'un des modèles les plus accessibles du catalogue DJI.

L’offre est réservée aux abonnés Prime, mais tout le monde peut en profiter. Il suffit pour ceux qui ne sont pas encore membre de s’inscrire gratuitement pour profiter de la période d’évaluation de 30 jours.

Un drone léger, mais loin d’être limité

Avec moins de 249 g sur la balance, le DJI Mini 4K fait partie des drones que l'on peut glisser dans un sac sans y penser avant de partir en week-end ou en randonnée.

DJI propose également plusieurs fonctions présentes sur des modèles supérieurs : retour automatique au point de départ, maintien en position grâce au GPS ou encore les modes QuickShots qui exécutent certains mouvements de caméra.

Les prises d’images sont assurées par une caméra capable de filmer en 4K à 30 images par seconde, montée sur une nacelle mécanique à trois axes. Cette nacelle compense les mouvements de l'appareil pendant le vol et contribue à conserver une image stable lorsque les conditions de vol deviennent moins favorables.. DJI annonce d’ailleurs une résistance aux vents de niveau 5, soit jusqu’à 38 km/h.

DJI annonce jusqu'à 31 minutes d’autonomie avec une batterie, une durée confortable pour enchaîner plusieurs séquences sans surveiller constamment le niveau de batterie. La transmission vidéo quant à elle peut atteindre les 10 km dans les conditions optimales prévues par DJI.

La fiche technique comprend aussi l'enregistrement des photos au format RAW, les panoramas automatiques, un zoom numérique jusqu'à x4 ainsi que plusieurs trajectoires automatisées qui permettent de varier facilement les plans aériens.


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