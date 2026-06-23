Philips Hue Play : illuminez votre maison avec le grand lampadaire Hue Play à moins de 100 € sur Amazon

Le Prime Day Amazon est l’occasion de s’équiper sans se ruiner grâce à de nombreuses offres promotionnelles. Vous pouvez par exemple trouver le grand lampadaire Philips Hue Play à prix mini puisqu’il est en vente pour seulement 99,99 euros au lieu de 149,99 euros.

Philips Hue Play

Philips Hue est la marque de référence des éclairages connectés. La marque propose bien sûr des systèmes d’ampoules connectées, mais elle a également conçu des lampes autonomes comme son grand lampadaire capable de se synchroniser avec votre TV pour vous offrir un éclairage de pièce immersif.

Le lampadaire Philips Hue Play est normalement en vente pour 149,99 euros. Mais à l’occasion du Prime Day, il passe à seulement 99,99 euros, soit une belle baisse de prix de 50 euros. Pour rappel, pour pouvoir profiter de cette promotion, vous devez être abonné Amazon Prime ou activer votre offre d’essai 30 jours gratuite.

Ce lampadaire connecté va transformer votre intérieur et il est actuellement à prix cassé !

Devenue un incontournable des maisons connectées, la marque Philips Hue se démarque avec ses produits simples d'installation. Son catalogue de produits offre une multitude de fonctionnalités pour personnaliser son ambiance en un clin d'œil. C’est le cas du grand lampadaire Hue Play.

Cette grande barre LED de 122 cm se synchronise avec les films, les jeux ou la musique diffusés sur votre téléviseur. Elle diffuse un effet d’éclairage sur votre mur avec un dégradé coloré qui correspond à l’image affichée sur votre écran. Pour encore plus d’immersion, vous pouvez ajouter plusieurs lampes. Le lampadaire Hue Play peut s'installer facilement et discrètement à côté de votre meuble TV. Vous pouvez également contrôler votre éclairage à l’aide de l’application dédiée pour obtenir l’effet exact recherché.


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