Roborock Qrevo S Pro : avec 200 € de remise, le puissant aspirateur robot passe à petit prix pour le French Days

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Roborock Qrevo S Pro : quelles sont les caractéristiques de cet aspirateur robot laveur de sol ?

Roborock est une marque de référence dans l’univers très concurrentiel des aspirateurs robots. Grâce à ses modèles puissants à prix accessibles, elle est devenue l’allier indispensable des intérieurs propres.

Le Roborock Qrevo S Pro est un modèle qui profite d’une puissance d’aspiration de 18 500 Pa. Aucune saleté ne lui résiste, d’autant plus qu’il est équipé d’une brosse principale en caoutchouc et deux serpillères rotatives relevables qui vous offrent un résultat optimal. Cet aspirateur robot est efficace aussi bien sur les sols durs que sur la moquette et les tapis.

Grâce à son système anti-emmêlement efficace, les cheveux et poils d’animaux sont aspirés sans difficulté. La technologie Reactive Tech permet d’éviter les obstacles. Vous bénéficiez aussi d’une cartographie précise.

Enfin, ce modèle est doté d’une station qui permet de stocker automatiquement les saletés. Les serpillères sont également auto-nettoyées à haute température (75 °C) et séchées à air chaud (45 °C), ce qui vous évite les éventuelles mauvaises odeurs.