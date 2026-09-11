Roborock Qrevo S Pro : avec 200 € de remise, le puissant aspirateur robot passe à petit prix pour le French Days

Normalement en vente à 589 €, le Roborock Qrevo S Pro passe à petit prix pour le Black Friday. Alors qu’il est affiché à prix cassé à 404,99 € sur Cdiscount, ce qui est déjà un bon prix pour un tel modèle, en ajoutant le code COCORICO15 dans votre panier, vous pouvez vous offrir cet aspirateur robot à 389,99 € seulement. C’est une affaire !

Roborock Qrevo S Pro

Les French Days continuent jusqu’au 14 septembre. Vous avez donc jusqu’à lundi pour profiter des bons plans. Cdiscount va encore plus loin en proposant un code promo cumulable avec les offres en cours. Ainsi, en renseignant le code COCORICO15 dans votre paniers vous avez 15 € de réduction supplémentaire dès 129 € d’achat. C’est le bon moment pour vous équiper en faisant de belles économies.
Déjà affiché à prix cassé à 404,99 € au lieu de 589 €, le Roborock Qrevo S Pro est encore moins cher avec le code COCORICO15. Le puissant aspirateur robot passe à 389,99 € seulement. C’est un excellent prix pour un modèle avec de telles caractéristiques ! En plus, la livraison est assurée par Cdiscount et elle est gratuite en point relais.

Roborock Qrevo S Pro : quelles sont les caractéristiques de cet aspirateur robot laveur de sol ?

Roborock est une marque de référence dans l’univers très concurrentiel des aspirateurs robots. Grâce à ses modèles puissants à prix accessibles, elle est devenue l’allier indispensable des intérieurs propres.

Le Roborock Qrevo S Pro est un modèle qui profite d’une puissance d’aspiration de 18 500 Pa. Aucune saleté ne lui résiste, d’autant plus qu’il est équipé d’une brosse principale en caoutchouc et deux serpillères rotatives relevables qui vous offrent un résultat optimal. Cet aspirateur robot est efficace aussi bien sur les sols durs que sur la moquette et les tapis.

Grâce à son système anti-emmêlement efficace, les cheveux et poils d’animaux sont aspirés sans difficulté. La technologie Reactive Tech permet d’éviter les obstacles. Vous bénéficiez aussi d’une cartographie précise.

Enfin, ce modèle est doté d’une station qui permet de stocker automatiquement les saletés. Les serpillères sont également auto-nettoyées à haute température (75 °C) et séchées à air chaud (45 °C), ce qui vous évite les éventuelles mauvaises odeurs.


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