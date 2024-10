Spider-man 4 : Tom Holland a une excellente nouvelle pour les fans

À l'occasion de sa participation à l'émission The Tonight Show de Jimmy Fallon, l'acteur Tom Holland a parlé de Spider-Man 4. Et il a une très bonne nouvelle pour tous les fans.

Cela fait presque 3 ans que les fans de l'homme-araignée attendent le retour du super-héros au cinéma. Certes, il y a bien eu le film d'animation Spider-Man : Across the Spider-Verse en 2023, mais pas de Tom Holland à l'horizon pour faire suite à No Way Home, énorme succès de 2021.

On sait pourtant qu'un Spider-man 4 est dans les tuyaux. Les informations à son sujet sont cependant très minces et certains se demandent s'il va vraiment voir le jour. Puis leur sens de l'araignée s'est activé, sentant que quelque chose était en train de se passer : Tom Holland et Zendaya (MJ dans les films) disent avoir lu son scénario et être particulièrement emballés par l'histoire. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'acteur en annonce une autre lors de The Tonight Show, animé par Jimmy Fallon.

Tom Holland annonce une très bonne nouvelle pour Spider-Man 4

“Ça arrive. L'été prochain, nous commençons le tournage. Tout est prêt. Nous y sommes presque. Super excitant. Ouais, je suis impatient“, confie le comédien quand l'hôte de l'émission lui pose des questions concernant les rumeurs entourant Spider-man 4. Nous sommes donc à moins d'un an des prises de vues. En confirmant l'arrivée du film, Tom Holland devient le premier acteur à incarner autant de fois d'affilée le super-héros.

Lire aussi – Dans quel ordre regarder les films Spider-Man ?

Tobey Maguire avait déposé le costume de l'homme-araignée après une trilogie, bien qu'un 4e opus était prévu à l'origine, et son successeur Andrew Garfield n'a eu droit qu'à 2 longs métrages. On ne sait pas encore de quoi parlera précisément Spider-man 4, mais il reprendra très sûrement là où No Way Home s'est arrêté.

Pour rappel (attention, énorme spoiler si vous ne l'avez pas vu), il se terminait par Peter Parker demandant à Dr. Strange d'effacer son existence des souvenirs de tout le monde afin de protéger le multivers. Ce qui inclut sa petite amie MJ. On devrait donc suivre les aventures d'un Spider-man que personne ne connaît, tandis que lui se souvient de tout.