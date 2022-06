Apple présente M2, la nouvelle puce surpuissante qui ridiculise Intel

Apple vient de présenter l'Apple M2, un nouveau processeur né de son divorce avec Intel. Plus économe en énergie, la puce promet des performances en hausse par rapport à la précédente génération. Elle alimente le nouveau MacBook Air de la marque.

Apple a débuté la WWDC 2022 en présentant les grandes nouveautés de la mise à jour iOS 16 et WatchOS 9. Comme le voulaient les rumeurs, Apple a également profité de la conférence d'ouverture de la WWDC 2022 pour lever le voile sur une série de nouveautés matérielles. Le groupe américain a ainsi dévoilé l'Apple M2, une nouvelle puce développée par sa division Apple Silicon. Le processeur est basé sur l'architecture ARM.

Pour présenter la puce, Apple s'est à nouveau appuyé sur Johny Srouji, vice-Président des technologies hardware d'Apple. D'après le responsable, le processeur compte 20 milliards de transistors. Gravé en 5 nm par TSMC, le M2 dispose d'une mémoire unifiée 50 % plus rapide que la puce M1, soit 100 Go/s. La puce passe à la mémoire LPDDR5, contre LPDDR4 pour la précédente génération.

L'Apple M2, le nouveau processeur surpuissant d'Apple

L'Apple M2 embarque 4 coeurs dédiés aux performances avec 16 Mo de cache partagé, 4 coeurs dédiés à la consommation de l'énergie avec 4 Mo de cache partagé et jusqu'à 25 Go de RAM. Apple apporte d'importantes améliorations par rapport à la précédente puce, comme un CPU 18% plus véloce et un GPU 25% plus puissant. Apple évoque une puissance maximale de 3,6 teraflops par seconde.

Apple précise que le GPU dispose de 10 coeurs et que le moteur neuronal gère 40 % d'opérations en plus que sur le M1. Ces performances revues à la hausse vont faciliter l'exportation de vidéos ou n'importe laquelle des tâches exécutées par les travailleurs. Cerise sur le gâteau, la marque a également réduit la consommation énergétique de la puce, ce qui devrait améliorer l'autonomie de la batterie. La puce s'annonce toujours moins énergivore que les solutions Intel.

L'entreprise n'a pas hésité à comparer M2 aux puces d’Intel, dont les Core i7-1260P et 1255U. Apple annonce une efficacité énergétique bien supérieure et des meilleures performances brutes et graphiques. Enfin, Apple précise que la puce prendra en charge les flux 8K et les écrans 6K.

Apple intègre la puce M2 au sein de son nouveau MacBook Air et de son MacBook Pro 13 pouces. Le processeur est destiné aux ordinateurs destinés au grand public. Les professionnels les plus exigeants peuvent toujours se tourner vers les puces M1 Pro et M1 Max annoncées l'année dernière.