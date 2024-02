599 €, c’est le prix du pack Samsung Galaxy S24 (256 Go) + Watch 6

Quelques semaines seulement après sa sortie, le Samsung Galaxy S24 est victime d'une chute de prix chez Orange. Pendant plusieurs jours, le smartphone avec 256 Go de stockage passe à moins de 600 euros grâce à une double réduction. En plus de cette promotion, la montre Galaxy Watch 6 est offerte.

Samsung Galaxy S24 : vidéo complète

Après le Google Pixel 7a à 229 euros, c'est au tour d'un autre smartphone 5G d'être mis en avant par Orange. Jusqu'au 21 février 2024, le Samsung Galaxy S24 incluant 256 Go d'espace de stockage fait l'objet d'une réduction totale de 360 euros.

Proposé dans un coloris noir ou violet, le téléphone de la marque coréenne voit son prix passer de 959 euros à 599 euros grâce à une remise immédiate de 160 euros et par l'intermédiaire d'un bonus de reprise de 200 euros à valoir sur un ancien mobile. Pour profiter du bonus de reprise, il est nécessaire de choisir le mode Click & Collect d'Orange. Aussi, pour tout achat du Galaxy S24, Samsung vous offre la montre connectée Galaxy Watch 6 dont les conditions sont à consulter ici.

Économisez 360 € sur l'achat du Samsung Galaxy S24 (+ Watch 6 offerte)

À propos de ses points forts, le Galaxy S24 de Samsung est équipé d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, du processeur Samsung Exynos 2400, d'une batterie de 4000 mAh compatible avec la charge rapide à 25 Watts et du système d'exploitation mobile Android 14 avec une interface One UI 6.1. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur de 50 + 12 + 10 MP et un capteur frontal de 12 MP. Pour en savoir plus sur le smartphone, découvrez nos articles liés à la prise en main du Samsung Galaxy S24 et au test du Galaxy S24.

Quant à la Galaxy Watch 6, c'est une montre connectée qui embarque un écran Super AMOLED de 1,31 pouce avec une définition de 432 x 432 pixels, un processeur Exynos W930, un espace de stockage de 16 Go, la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et le système d'exploitation mobile Wear OS. Protégé contre la poussière et étanche jusqu’à 50 mètres, l'objet connecté fonctionne grâce à une batterie d'une capacité de 300 mAh.