OnePlus dévoile la liste des smartphones qui profiteront d’Oxygen OS 11

OnePlus publie sur son forum officiel le planning de déploiement d’Oxygen OS 11 qui est basé sur Android 11. Y sont inclus la liste des smartphones qui seront concernés par une migration vers cette version de la ROM customisée de la marque, ainsi que des dates approximatives du début du déploiement.

Au mois d’octobre, OnePlus a présenté le OnePlus 8T. Nous avons profité de l’occasion pour publier un test complet de ce smartphone qui montrait de très belles qualités assorties de quelques petits défauts et, surtout, d’un prix qui nous rappelait presque la belle époque des premiers « flagship killers ». Nous lui avons accordé une excellente note. Et nous l’avons même intégré dans notre sélection des 10 meilleurs smartphones de l’année à retrouver sur notre chaîne YouTube.

L’une des particularités du OnePlus 8T est d’être le premier à embarquer la nouvelle version d’Oxygen OS, la ROM customisée de la marque chinoise. Elle porte le numéro 11. Et elle s’appuie sur Android 11. Soit la dernière version en date de l’OS de Google. Bien évidemment, le OnePlus 8T ne sera pas le seul à profiter d’Oxygen OS 11. D’un côté, il y aura les prochains smartphones de la marque, dont les OnePlus 9 et 9 Pro qui font déjà beaucoup parler.

Le OnePlus 6 et suivants passeront sous Android 11

Et de l’autre côté, OnePlus déploiera différentes mises à jour pour son parc installé. Dans une message publié sur son forum officiel, OnePlus explique quels sont les smartphones qui seront concernés et quand la mise à jour sera diffusée pour chacun de ses terminaux. Comme toujours, les plus récents seront les premiers servis. Les OnePlus 8 et 8 Pro ont d’ores et déjà reçu la mise à jour. Et le OnePlus Nord sera le suivant. La campagne de beta débutera cette semaine. Et la version finale arrivera rapidement si les tests sont concluants.

Les modèles suivants sont les OnePlus 7, 7 Pro, 7T et 7T Pro. Des tests sont d’ores et déjà en cours. Ils seront suivis par une campagne de beta. Et la mise à jour finale arrivera après avoir analysé les différents retours obtenus dans la phase de beta. Une fois que tous les OnePlus 7 auront migré sous Android 11, ce sera au tour des OnePlus 6 et 6T, ainsi que des Nord 10 et Nord 100, présentés fin octobre. Aucune date n’a été confirmée par la marque. Leur migration pourrait prendre encore quelques mois. Mais nous pensons qu’un déploiement durant le printemps est largement possible.

Retrouvez ci-dessous la liste des smartphones OnePlus éligible à OxygenOS 11 :

Série 8

OnePlus 8T

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8

Série 7

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

Série 6

OnePlus 6T

OnePlus 6

Série Nord

OnePlus Nord

OnePlus Nord 10

OnePlus Nord 100

Source : OnePlus