OnePlus 8T : prix, date de sortie, fiche technique, toutes les infos

Le OnePlus 8T vient faire suite aux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. S'il est équipé d'éléments de fiche technique provenant de ces deux smartphones, un changement de design, une nouvelle charge filaire ultra puissante et Android 11 natif en font tout de même un appareil à part.

Après avoir renoué avec le milieu de gamme et le rapport qualité-prix avec le très bon OnePlus Nord, OnePlus se tourne à nouveau vers le haut de gamme avec son prochain flagship à venir : le OnePlus 8T. Si la marque s'est pour le moment montrée discrète sur ce modèle de smartphone, plusieurs fuites fiables nous donnent déjà un bon aperçu de ce à quoi va ressembler l'appareil, aussi bien du point de vue du design que des spécifications techniques.

📆 Quand sort le OnePlus 8T ?

C'est devenu une habitude depuis la série des OnePlus 3, le constructeur chinois lance une déclinaison “T” de ses smartphones en octobre-novembre, environ six mois après leurs prédécesseurs qui sortent sur la période avril-mai. L'année dernière, les OnePlus 7T avaient pris un peu d'avance sur le calendrier avec une présentation dès le mois de septembre. Cela ne devrait pas être réitéré cette fois-ci. La marque n'a encore communiqué aucune date d'annonce, qui n'est pas attendue avant octobre.

Il est possible qu'il faille attendre plus longtemps, novembre, voire décembre, pour voir débarquer le OnePlus 8T sur le marché. L'épidémie de COVID-19 a fortement impacté la production des composants pour smartphone. Apple a été contraint de repousser de plusieurs semaines la sortie de ses iPhone 12, même si on ne parle bien évidemment pas du tout du même volume d'unités. Autre indice qui nous laisse penser que le OnePlus 8T va se faire attendre un peu plus que prévu, OnePlus tease normalement ses futurs mobiles bien en amont de leur présentation en bonne et due forme : messages sur les réseaux sociaux, notes de blog centrées sur les fonctionnalités sur le forum de la marque… Or, jusqu'ici, le fabricant demeure silencieux.

💰 Quel est le prix du OnePlus 8T ?

Si l'on se base sur la stratégie tarifaire de OnePlus de ces dernières années, le OnePlus 8T devrait être vendu au même prix ou un peu plus cher que le OnePlus 8 à sa sortie, qui était commercialisé à partir de 699 euros. La variante mieux équipée en mémoire pourrait coûter dans les 100 euros supplémentaires. Il devrait tout de même rester moins cher que le OnePlus 8 Pro, dont le tarif premium de 899 euros a dû refroidir plus d'un consommateur, même au sein de la communauté OnePlus.

Il n'y aurait pas de OnePlus 8T Pro de prévu, en tout cas pas pour l'instant. On ne sait pas si celui-ci sera lancé plus tard ou s'il ne verra jamais le jour. OnePlus a peut-être considéré avoir besoin de temps pour se relancer sur le marché du très haut de gamme après l'accueil mitigé accordé au OnePlus 8 Pro 5G.

📱 Quel design pour le OnePlus 8T ?

Des rendus très précis du OnePlus 8T ont été réalisés par le site indien Pricebaba, qui s'est appuyé sur les informations du leaker français Steve Hemmerstoffer, plus connu sous le nom de OnLeaks. Ce dernier peut se targuer d'avoir révélé des dizaines et des dizaines de fuites correctes au cours des dernières années. On lui doit notamment récemment les caractéristiques et la date de sortie des OnePlus 7T et 7T Pro. Autant dire que ses rapports sont fiables.

On y apprend que le OnePlus 8T est équipé d'une dalle flat (plate), contrairement à l'écran incurvé du OnePlus 8, dont le coin supérieur gauche loge le capteur photo frontal. Au dos, OnePlus suit la tendance. Le constructeur a longtemps fait confiance à son setup à trois capteurs photo alignés verticalement au centre du smartphone, il passe à la plaque de cuisson dans le coin gauche comme on en voit un peu partout désormais. Ce qui rend le OnePlus 8T assez peu original au final.

Au niveau des matériaux, on devrait retrouver un cadre en aluminium et un dos en verre, alors que le plastique commence à se réinviter sur le haut de gamme chez certains concurrents pour réduire les coûts. Une protection Gorilla Glass 5 est attendue sur la devanture et l'arrière de l'appareil. Le OnePlus 8 n'avait pas de certification de résistance à l'eau et à la poussière, alors que le OnePlus 8 Pro était certifié IP68. On ne sait pas encore ce qu'il en est pour le OnePlus 8T.

Sans surprise, le smartphone dispose d'un lecteur d'empreintes sous l'écran, d'un port USB-C 3.1 pour la charge et est privé de port jack 3.5mm pour l'audio.

🔲 Quel est l'écran du OnePlus 8T ?

La dalle reprend de nombreuses caractéristiques de celle présente sur le OnePlus 8, à savoir : technologie AMOLED, diagonale de 6,55 pouces, définition FHD+ 1080p, compatibilité HDR10+ et ratio 20:9. Le OnePlus 8T bénéficie tout de même de l'une des fonctionnalités du OnePlus 8 Pro avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, contre 90 Hz sur le OnePlus 8.

🛠 Quelles sont les performances du OnePlus 8T ?

Selon les informations obtenues par OnLeaks, le OnePlus 8T est propulsé par un Snapdragon 865, la puce haut de gamme de Qualcomm gravée en 7nm+. La marque fait donc l'impasse sur le Snapdragon 865+, version révisée et améliorée du SoC. Il n'en reste que cette puce est très rapide et puissante et offre des performances de haute volée. Et l'on sait que OnePlus accorde une importance toute particulière à l'optimisation de ses smartphones, ce OnePlus 8T devrait particulièrement bien tirer parti du potentiel du Snapdragon 865.

Le OnePlus 8T est compatible 5G. Pour rappel, le lancement des enchères pour les bandes de fréquence 5G est prévu pour le 29 septembre 2020 en France. Une fois l'attribution terminée, les opérateurs pourront lancer leurs offres commerciales. Certains forfaits coûteux devraient intégrer la 5G sans surcoût si l'on se base sur la stratégie adoptée par d'autres opérateurs européens présents dans des pays où la 5G est déjà réalité.

En ce qui concerne la mémoire, deux versions sont prévues : l'une avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage et l'autre avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. Aucun emplacement pour carte microSD n'est disponible pour obtenir plus d'espace. La technologie de stockage UFS 3.0 ici utilisée permet des débits de transfert plus rapides que l'UFS 2.1 que l'on retrouve sur la plupart des smartphones.

🔋 Le OnePlus 8T a-t-il une bonne autonomie ?

Avec sa batterie de 4500 mAh, le OnePlus 8T devrait offrir une bonne autonomie malgré l'écran 120 Hz. On ne peut que se satisfaire du fait que OnePlus ait augmenté la capacité de celle-ci par rapport au OnePlus 8 pour se rapprocher de ce que l'on avait sur le OnePlus 8 Pro.

Le smartphone serait compatible avec une recharge filaire surpuissante de 65W, des performances bien supérieures à celles de la Warp Charge 30W présente sur la série 8 originelle. De quoi remonter la batterie du mobile en un rien de temps si cette donnée est confirmée.

Pour l'instant, rien n'indique que le OnePlus 8T supportera la recharge sans fil. Une technologie que OnePlus a longtemps boudée avant de l'incorporer au OnePlus 8 Pro, mais qui fait monter le prix de fabrication de l'appareil et donc le tarif de vente. Une telle absence pourrait se justifier sans hausse de prix par rapport au OnePlus 8T et avec la charge filaire 65W.

📸 Le OnePlus 8T est-il bon en photo ?

Comme d'habitude, il va falloir avoir le smartphone en main et faire un test pour juger les capacités du OnePlus 8T en photo. OnePlus promet à chaque nouvelle itération une qualité photo au niveau des meilleurs flagships du marché, visant notamment Samsung et Huawei. Mais à chaque fois, le résultat n'est pas à la hauteur des attentes haut placées, tout en restant tout à fait convenable. Mais même sur le OnePlus 8 Pro, les photos en conditions de basse luminosité étaient décevantes. On espère que OnePlus a réussi à améliorer son logiciel (le problème ne vient pas du hardware) pour que l'on puisse enfin prendre des clichés dignes d'un smartphone haut de gamme. À noter qu'un trick permet d'installer la GCam des Pixel sur les OnePlus, et que celle-ci donne parfois de meilleurs rendus avec le capteur photo principal. Elle ne gère par contre pas les modules supplémentaires.

En attendant qu'un OnePlus 8T n'arrive à la rédaction pour que l'on se fasse une idée précise de ses capacités en photo, nous allons devoir nous contenter de spécifications techniques. C'est une configuration à quatre capteurs qui nous attend sur ce modèle, dont le module principal de 48 MP, ouverture f/1.8, 25mm, avec autofocus à détection de phase omnidirectionnel, autofocus laser et stabilisation optique d'image (OIS). Il est épaulé par un capteur ultra grand-angle de 16 MP,f/2.2, 14mm, d'un module macro 5 MP, f/2.4 et d'un capteur de profondeur 2 MP, f/2.4. Soit le même ultra grand-angle et macro que sur le OnePlus 8. Toujours pas de téléobjectif pour les zooms, qui seront donc uniquement numériques. À l'avant, la caméra selfie de 32 MP sert pour les selfies, la reconnaissance faciale et les appels vidéo.

🔎 Quelle version d'Android sur le OnePlus 8T ?

OnePlus est très réactif en ce qui concerne les mises à jour. La version stable d‘Android 11 a d'ores et déjà été déployée, il est certain que le OnePlus 8T l'embarquera nativement à son lancement. Cet update apporte plusieurs nouveautés dont une interface consacrée aux objets connectés, des bulles de notification pour les applications de messagerie, les mises à jour Android via le Play Store, les contrôles de lecture universels dans le panneau Réglages rapides ou encore une nouvelle section pour conversations dans le centre de notifications.

OnePlus n'a pas encore communiqué l'ensemble des fonctionnalités qui arrivent avec sa surcouche OxygenOS 11. Il y en aura sans doute certaines liées directement aux nouveautés d'Android 11, mais également des options supplémentaires. Sachant aussi que des fonctionnalités intégrées nativement à Android 11 étaient déjà présentes sur les versions actuelles d'OxygenOS.

OxygenOS 11 est actuellement en bêta sur les smartphones de la série OnePlus 8. Au programme de celle-ci, une interface plus accessible pour l'utilisation à une main du smartphone, une problématique d'ergonomie importante alors que la taille des écrans ne cesse d'augmenter. Ici, les commandes tactiles sont rapprochées des pouces, permettant de les atteindre plus facilement. Un plus large choix d'option Always-on Display, cette option permettant d'afficher des informations comme l'heure, le niveau de batterie ou les notifications entrantes sur un écran OLED éteint, est disponible. Et bien sûr, OxygenOS 11 est encore plus rapide et plus fluide que les versions précédentes.

OnePlus s'est engagé à proposer sur ses smartphones deux mises à jour de fonctionnalités majeures, c'est-à-dire que le OnePlus 8T sera mis à niveau vers Android 12 et 13 lorsque ceux-ci seront disponibles. Les mobiles de la marque reçoivent également des patchs de sécurité pendant trois ans.

L'interface d'OxygenOS est considérée comme l'une des meilleures de l'écosystème Android à bien des regards : design de l'UI, fonctionnalités, vitesse, fluidité, cohérence… C'est aussi grâce à elle que OnePlus bénéficie d'une telle aura en Europe. Le logiciel est une composante essentielle sur un mobile, il ne s'agit pas d'acheter une fiche technique, mais une expérience utilisateur satisfaisante.