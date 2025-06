Quelles données votre VPN protège-t-il réellement ?

Les VPN se sont imposés dans les habitudes de nombreux internautes. Ils les utilisent pour contourner la censure et pour protéger leurs données sensibles sur Internet. Mais à quoi sert vraiment un VPN en matière de sécurité ?

De plus en plus d’internautes sont sensibles aux questions liées à la sécurité en ligne. Si les antivirus sont bien connus pour protéger contre les virus et malwares, les VPN sont encore assez méconnus, y compris par ceux qui les utilisent régulièrement. Cela s’explique notamment par leurs nombreuses fonctions. Tout le monde n’utilise pas un VPN pour les mêmes raisons.

Pourquoi utiliser un VPN ?

Selon une récente étude de l’ARCOM, les utilisateurs de VPN en France sont majoritairement technophiles et conscients des réalités de la sécurité en ligne. Beaucoup y ont recours pour de bonnes raisons : pour se protéger des risques auxquels Internet les expose, par exemple. Mais on compte aussi de nombreux utilisateurs qui utilisent un VPN pour des raisons moins sérieuses.

En effet, selon le rapport de l’ARCOM plus de 2 internautes sur 3 ayant des pratiques illicites sur Internet utilisent un VPN. C’est souvent le cas chez les consommateurs de contenus piratés (streaming et téléchargements illégaux notamment). Cette tendance est beaucoup plus marquée chez les plus jeunes.

Dans l’un ou l’autre des deux camps, le but des utilisateurs est de rester anonymes, de protéger leurs données sensibles et leur vie privée en général. Pour d’autres encore, utiliser un VPN est un moyen de contourner des restrictions de contenus, voire la censure au sens large.

Comment un VPN vous protège-t-il ?

Le fonctionnement d’un VPN est relativement simple : un serveur se positionne entre vos appareils et Internet. Toutes vos requêtes, ainsi que les réponses renvoyées passent ainsi par le serveur intermédiaire. Votre adresse IP est ainsi remplacée par celle du serveur.

Un VPN chiffre également votre trafic. Toutes vos données passent par un tunnel sécurisé. La plupart des VPN utilisent un chiffrement AES-256 bits qui est reconnu pour sa fiabilité. C’est la norme la plus répandue, mais de plus en plus d’applications intègrent des alternatives tout aussi solides, comme Chacha20.

Les données que votre VPN protège

Comme mentionné plus haut, un VPN remplace votre adresse IP par celle du serveur sur lequel vous vous connectez. Aucun tiers ne peut donc accéder à votre IP réelle. En protégeant votre IP, le VPN protège également votre localisation réelle ainsi que différentes autres informations. Voici un récapitulatif des données que protège un VPN :

Votre adresse IP et donc votre localisation géographique

Le nom de votre FAI

Vos mots de passe et identifiants

Vos données de cartes bancaires

Les sites que vous visitez et vos activités sur Internet

Vos requêtes DNS (certains VPN)

Vos applications et services connectés à Internet

Streaming et téléchargements (y compris les Torrents et autres échanges de fichiers)

Vos conversations privées

Un VPN protège donc toutes les données émises ou reçues sur vos appareils, de sorte que même votre FAI n’est pas capable de voir ce que vous faites sur Internet. Il empêche également les pirates d’intercepter vos données, y compris les informations sensibles (coordonnées bancaires, mots de passe).

Ce qu’un VPN ne protège pas

Un VPN est indispensable pour sécuriser vos données et activités sur Internet, mais il ne vous protège pas contre toutes les formes de menace.

Les virus et malwares : ce n’est pas le rôle d’un VPN de vous protéger contre les virus et malwares, mais de plus en plus d’applications (ex : NordVPN) protègent en partie contre ces menaces.

: ce n’est pas le rôle d’un VPN de vous protéger contre les virus et malwares, mais de plus en plus d’applications (ex : NordVPN) protègent en partie contre ces menaces. Votre identité sur les sites où vous êtes connecté : Facebook, Google ou tout autre site qui nécessite que vous vous connectiez à votre profil savent toujours qui vous êtes

: Facebook, Google ou tout autre site qui nécessite que vous vous connectiez à votre profil savent toujours qui vous êtes Phishing : un VPN ne vous protège pas contre le phishing. Toutes les informations que vous envoyez via un formulaire sur un site malveillant sont lisibles en clair par ce dernier.

un VPN ne vous protège pas contre le phishing. Toutes les informations que vous envoyez via un formulaire sur un site malveillant sont lisibles en clair par ce dernier. Les cookies : les sites que vous visitez peuvent toujours exploiter vos cookies et empreintes numériques, mais encore une fois, NordVPN et certaines applications VPN disposent d’options pour bloquer le pistage.

En résumé, un VPN protège l’ensemble de votre trafic en chiffrant vos données, y compris sur les WiFi publics. Vous vous mettez ainsi à l’abri des pirates qui ne peuvent pas intercepter vos mots de passe, coordonnées bancaires et autres informations sensibles.

Pour autant, un VPN ne protège pas contre toutes les formes de menaces et ne vous dispense donc pas d’un antivirus. Vous devez également rester toujours vigilants pour échapper aux pièges du phishing.

NordVPN propose toutefois une fonctionnalité dénommée Protection Anti-menaces Pro qui va plus loin que ce que fait un VPN traditionnel. Cette option bloque les sites de phishing, les logiciels malveillants ainsi que le pistage via des trackers.

NordVPN a une si grande confiance en son dispositif anti-phishing qu’il propose une assurance cyber-risque dans sa formule la plus avancée. L’entreprise vous dédommage jusqu’à 5000 € si vous vous faites arnaquer sur un site malveillant.