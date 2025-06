Une fonction attendue pourrait débarquer sur Android, une nouvelle étiquette énergie pour vos appareils, c’est le récap’ de la semaine

Android pourrait bientôt proposer le streaming d’applications, les smartphones affichent une nouvelle étiquette énergétique depuis le 20 juin, une arnaque invisible sévit dans les stations essence, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on apprend qu'Android pourrait s'aligner sur Samsung et Apple avec une fonction attendue depuis des années. Que ce soit en ligne ou dans les stations essence, les arnaques sont de plus en plus sophistiquées et mettent vos données personnelles et bancaires en danger. Bonne nouvelle, une nouvelle étiquette énergie débarque pour les smartphones et tablettes vendus en France. Enfin, on fait un point sur le futur de Black Panther au cinéma et sur l'acteur qui pourrait reprendre le rôle.

Un faux numéro s’affiche sur des sites officiels : attention à cette arnaque redoutable

Des escrocs exploitent les liens sponsorisés sur Google pour faire apparaître un faux numéro de support directement sur des sites officiels comme Microsoft, Apple ou encore Netflix. Le piège est difficile à repérer car l’adresse est la bonne, et seul le numéro renvoie à un faux conseiller qui tentera de vous soutirer vos identifiants, vos mots de passe ou vos coordonnées bancaires. Une arnaque discrète mais très bien rodée dont on vous dit tout dans notre actu dédiée. N’hésitez pas à y jeter un œil pour découvrir comment vous protéger des arnaques au support téléphonique.

Lire : Ce numéro de téléphone est une arnaque, pourtant il apparaît sur des sites légitimes : comment est-ce possible ?

Un acteur très apprécié pourrait reprendre le rôle de Black Panther au cinéma

Alors que les rumeurs sur un recast de Black Panther se multiplient, le nom de Damson Idris circule pour incarner le nouveau Black Panther dans le MCU. Invité à la télévision américaine, l’acteur, actuellement à l’affiche du film F1 avec Brad Pitt, a laissé entendre qu’il serait partant si Marvel lui proposait le rôle. Rien d’officiel pour l’instant, mais les fans s’emballent déjà. Le multivers pourrait permettre à Marvel de ramener le personnage de T’Challa sans trahir l’héritage de Chadwick Boseman.

Lire : On a enfin une idée de l’acteur qui va reprendre le rôle de Black Panther au cinéma (et c’est une bonne surprise)

Une arnaque invisible repérée dans une station essence

Une enquête menée en région parisienne a révélé la présence d’un skimmer dissimulé dans une station-service de Vitry-sur-Seine. Ce petit appareil capte vos données bancaires à votre insu pendant que vous faites le plein. Les malfaiteurs récupèrent ensuite les infos pour retirer de l’argent à l’étranger. Invisible à l’œil nu, ce dispositif ne peut être détecté par les utilisateurs. Nous vous conseillons de surveiller vos comptes après chaque passage à la pompe.

Lire : Attention à la station essence, ces escrocs ont une méthode infaillible pour voler votre carte bancaire pendant que vous faites le plein

Smartphones et tablettes affichent une nouvelle étiquette énergie depuis le 20 juin

Depuis le vendredi 20 juin 2025, une nouvelle étiquette énergétique est devenue obligatoire sur tous les smartphones et tablettes vendus en France. Elle remplace l’ancien indice de réparabilité et affiche des infos plus complètes sur l’autonomie, la réparabilité ou encore la résistance de l’appareil. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir les informations affichées et les appareils qui échappent pour l’instant à cette nouvelle étiquette énergie.

Lire : Smartphone, tablettes… tout savoir sur la nouvelle étiquette énergie et ce que ça change pour vos achats

Une fonction très attendue arrive sur Android : le streaming d’applications

Une nouvelle fonctionnalité baptisée « App Cast » a été repérée dans les services Google Play. Elle permettrait de diffuser une application Android d’un appareil à un autre, sans avoir besoin de l’installer à nouveau. Une fonction très attendue, qui permettrait à Google de rattraper Apple et Samsung, en rendant le partage d’apps aussi simple que celui des contenus. Pour l’instant, la fonction est en phase de test et n’a pas encore été annoncée officiellement.

Lire : Android se décide enfin à rattraper Samsung et Apple sur cette fonction ultra pratique

Nos tests de la semaine

Marshall Minor IV : un bon style, mais un son qui manque d’équilibre

Les Marshall Minor IV misent sur un design iconique et soigné, une expérience sans ANC et plusieurs outils pour préserver la batterie. Malheureusement, l’absence totale d’isolation phonique, le volume sonore limité et les aigus effacés empêchent ces écouteurs d’être polyvalents et propices à un environnement bruyant. Des atouts indéniables mais une note finale moyenne. Attention, les Marshall Minor IV ne sont pas adaptés aux petites oreilles.

Lire : Test Marshall Minor IV : des écouteurs avec beaucoup de tonus mais peu de puissance

MSI Force GC300 Wireless : une manette personnalisable mais trop de compromis

La GC300 Wireless de MSI propose pas mal d’options pour les joueurs qui aiment personnaliser leur expérience, notamment via son logiciel et ses gâchettes réglables. Mais face à une manette Xbox officielle proposée à un tarif proche, elle peine à convaincre sur le confort, la précision des sticks et les finitions. Considérez la GC300 Wireless de MSI uniquement si la customisation est une priorité pour vous et que vous ne voulez pas trop dépenser.

Lire : Test MSI Force GC300 Wireless : que vaut cette manette à moins de 60 euros ?