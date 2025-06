Vous n’êtes pas seul à le constater : HBO Max montre toujours plus de publicités

Alors que l'abonnement HBO Max le moins cher inclut des publicités, il semble que ces réclames prennent de plus en plus de place sur la plateforme.

L'abonnement HBO Max à 5,99 € par mois est un moyen assez économique pour profiter de la plupart des contenus de la plateforme. Même si cela signifie accepter quelques publicités pendant le visionnage. Or, comme le constatent les utilisateurs et nos confrères de PCWorld, les coupures publicitaires augmentent en nombre et en durée. Agaçant à n'en point douter certains abonnés… qui sont libres, au demeurant, de passer à un tiers d'abonnement plus cher qui supprime toutes les réclames.

Le média a repéré sur la page d'assistance de Max le message suivant : “Si vous souscrivez au forfait Basic avec publicités, les publicités seront diffusées avant et pendant les émissions et les films (environ 6 minutes de publicités par heure)”. Or, si l'on remonte dans le temps, ce que nous permet de faire la Wayback Machine d'Internet Archive, voici ce qui était indiqué le 16 février sur la même page : “Si vous souscrivez au forfait Basic avec publicités, les publicités seront diffusées avant et pendant les émissions et les films (environ 4 minutes de publicités par heure).”

50 % de pubs en plus sur HBO Max

La mention des 6 minutes était déjà présente le 28 février. Le changement a donc été opéré entre le 16 et le 28 février. Vous n'étiez donc pas fou, cela fait bien quelques mois que vous visionnez plus de pubs sur Max.

Les plateformes de streaming promettaient la fin de la publicité avec le système d'abonnement, mais c'est pour mieux y revenir maintenant. Netflix a été le précurseur en la matière, vite suivi par Disney+ et Prime Video. Amazon a d'ailleurs progressivement augmenté le temps de publicités diffusé sur Prime Video. De 2 minutes à 3 minutes 30 maximum par heure, on est désormais passé à environ 6 minutes. De quoi donner l'envie de payer les 2 euros mensuels de supplément pour les supprimer.

On prête même à Apple l'intention d'emboîter le pas à cette tendance du secteur sur son service TV+. La firme aurait constitué une équipe commerciale pour vendre des encarts publicitaires, au sein de sa division dédiée au service de streaming.