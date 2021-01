OnePlus 9 Pro : charge sans fil 45W et recharge inversée, de nouvelles informations fuitent

Selon de nouvelles informations, le OnePlus 9 Pro sera compatible à la charge sans fil 45W et sera équipé d'un système de recharge inversée. Il s'agit d'une grande amélioration du flagship par rapport à son prédécesseur, qui ne bénéficiait que d'une charge de 30W. On n'en sait pour l'heure pas plus sur le OnePlus 9, si ce n'est qu'il pourra lui aussi charger d'autres appareils.

Le OnePlus 9 continue de se dévoiler tandis que de nouvelles informations font surface sur la toile. C'est le modèle Pro qui fait cette fois l'objet d'une fuite, que l'on doit au leaker renommé Max Jambor. Selon son dernier, à la différence du OnePlus 8 Pro compatible avec le chargeur sans fil Warp Charge 30, le OnePlus 9 Pro pourra quant à lui encaisser une charge de 45W, également sans fil.

Bien que l'on soit encore loin de la recharge rapide de 65W du OnePlus 8T, il s'agit d'un bond en avant significatif pour le prochain modèle de la firme chinoise, qui devrait arriver d'ici quelques mois. Le leaker rapporte par ailleurs que le OnePlus 9 Pro sera également équipé d'un système de recharge inversé, sans que l'on connaisse pour le moment les caractéristiques de ce dernier. Max Jambor précise néanmoins que “sa vitesse est très limitée”.

Le OnePlus 9 sera lui aussi compatible avec la charge rapide sans fil

On en apprend également un peu plus sur le OnePlus 9, mais les informations sur celui-ci sont bien maigres. Pour l'heure, on sait simplement qu'il sera lui aussi compatible avec la charge rapide. En revanche, on ne sait pas encore de quelle vitesse de recharge il pourra bénéficier. La version Pro étant plus haut de gamme, on peut s'attendre à une puissance de charge similaire au OnePlus 8 Pro pour le OnePlus 9, soit 30W.

Concernant le reste de sa fiche technique, on sait déjà que Leica pourrait signer la partie photo, ce qui promet de belles performances du smartphone dans ce domaine. Certaines sources indiquent également qu'un OnePlus 9 Lite profiterait d’un Snapdragon 865 et serait lancé avec les OnePlus 9 et 9 Pro. On ne connaît pas encore le prix des trois appareils. Plus d'informations dans les mois à venir.

Source : Voice