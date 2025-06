Acheter un véhicule électrique est-il devenu inaccessible pour une famille française ?

Un ménage français de la classe moyenne peut-il financièrement se permettre d'investir dans un véhicule électrique ? Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont réalisé des calculs pour se rendre compte si la transition écologique était vraiment un privilège que seuls les plus aisés peuvent se permettre.

Le gouvernement pousse à l'adoption d'un véhicule électrique, mais ce type d'achat est-il réellement accessible à la classe moyenne française ? L'Institut de l'économie pour le climat (I4CE) vient de publier son observatoire des conditions d'accès à la transition écologique pour les ménages en 2025. Ses conclusions sont contrastées.

Pour cette étude, l'I4CE a pris comme exemple deux ménages fictifs correspondant à un profil type : propriétaires de leur logement, dépendants de la voiture au quotidien, constitué de deux parents et de deux enfants. La famille Deschamps vit en milieu rural et fait partie de la classe moyenne inférieure (revenus du foyer à 3 900 euros par mois). La famille Villeneuve vit en milieu périurbain et fait partie de la classe moyenne supérieure (4 700 euros par mois). Voyons pour ces deux cas quel serait l'impact de l'acquisition d'un véhicule électrique sur leurs finances.

Les économies de carburant ne couvrent pas le reste à charge

Le premier scénario met en scène le ménage Deschamps, qui n’a pas spécifiquement besoin de changer de voiture. Est-il rentable de conserver sa vieille voiture thermique ou d'investir dans un modèle électrique ? Mauvaise nouvelle, le reste à charge d'un passage à l'électrique a fortement augmenté sur les cinq dernières années. L'I4CE évoque une hausse comprise entre 5 000 à 10 000 euros sur la période, en fonction du véhiculé désiré. Il est donc moins intéressant d'acheter un véhicule électrique maintenant qu'il y a quelques années.

Malgré cette perte d'intérêt, il pourrait rester en moyenne plus avantageux d'effectuer une transition du thermique vers l'électrique en 2025. Les économies de carburant sont aujourd'hui plus importantes qu'il y a cinq ans, mais de très peu. Elles étaient de l’ordre de 110 euros par mois en 2020, elles sont de 120 euros en 2025. Une telle différence n'est pas suffisante pour couvrir les mensualités de crédit, affirme le rapport.

L'I4CE estime qu'en 2024, seul le dispositif de leasing social aurait permis au ménage Deschamps d'accéder à une voiture électrique tout en baissant son budget mobilité. Mais l'organisme note que les interrogations sur sa reconduction et le prix de rachat rédhibitoire de certains contrats n'en font pas une option particulièrement fiable à long-terme. Pour les Deschamps, le verdict est clair : passer à l'électrique risque de peser trop lourd sur les finances.

La peur d'un crédit qui coûte plus cher

Le ménage Villeneuve est un peu plus aisé et doit remplacer sa voiture. Ici, on compare l’achat d’une voiture électrique à celui d'une voiture thermique de gamme équivalente. En 2020, “une voiture électrique neuve d'entrée de gamme était moins chère à l’achat de presque 5 000 euros par rapport à son équivalent thermique”, nous rappelle-t-on. La situation a bien évolué et n'est plus du tout aussi favorable. “Le reste à charge pour une voiture électrique dépasse aujourd’hui le prix de son équivalent thermique, de quelques milliers d’euros”, fait savoir l'I4CE.

Cela ne va pas inciter les Villeneuve à abandonner leurs vieilles habitudes… à moins que les économies de carburant rendues possibles par le passage à l’électrique permettent de couvrir l’augmentation des mensualités du crédit par rapport à un véhicule thermique. Et cela semble être le cas. “En 2025, le ménage Villeneuve peut voir baisser son budget mobilité – incluant l’ensemble des frais liés à sa voiture y compris l’achat par un crédit – de quelques dizaines d’euros” en passant à l'électrique.

L'option est donc viable, mais économiquement, la différence reste faible, et peut-être pas suffisamment incitative. Est-ce qu'un ménage va bousculer sa routine (recharge plutôt que pompe à essence) et prendre le risque de découvrir une nouvelle technologie pour gagner quelques euros ? Rien est moins sûr, surtout qu'au moment de faire son choix, il est plus facile de quantifier la hausse de coût du crédit que les économies réalisées pour le carburant.

Pourquoi acheter un véhicule électrique est devenu moins rentable avec le temps

Il y a quelques années, investir dans un véhicule électrique plutôt que thermique était clairement une bonne idée d'un point de vue financier. Les doutes des consommateurs venaient plutôt de la durabilité de la batterie, de l'autonomie des voitures électriques, du développement de l'infrastructure de recharge, ainsi que du temps de recharge.

Si la plupart de ces craintes sont partiellement ou pleinement évacuées aujourd'hui, l'électrique n'est par contre plus une aussi bonne affaire pour le budget des ménages. Le principal facteur expliquant ce phénomène est le coup de frein sur les aides à l’achat. La suppression de la prime à la conversion, la baisse du bonus écologique et l'établissement de critères d’éligibilité plus stricts sont cités comme des raisons de l'augmentation du reste à charge pour l'achat d'une voiture électrique.

L'I4CE fait aussi mention d'une hausse des prix des voitures électriques de manière générale. Les constructeurs acceptaient de rogner sur leurs marges au lancement de leurs gammes électriques, car ils devaient convaincre les consommateurs d'opter pour leurs nouveaux modèles, en prenant en compte les peurs que nous évoquions plus tôt. Un tarif abordable était un bon moyen de les séduire. Maintenant que l'électrique s'impose sur le marché, ils ont majoré leurs prix. Le contexte économique, sous fond de forte inflation au cours des dernières années, n'a bien sûr pas aidé. L'épidémie de COVID-19 a sérieusement touché l'industrie automobile, qui a mis des années à s'en remettre.

Quelques arguments sont tout de même à mettre au crédit de l'électrique en 2025. Pour contrebalancer les augmentations tarifaires, les marques ont lancé des modèles plus entrée de gamme et accessibles. Cela n'enlève par contre rien au fait que pour le même budget, on obtenait une meilleure voiture électrique qu'à présent. Bien entendu, chaque situation est différente. C'est à vous de faire vos calculs en fonction de vos habitudes de transport et de consommation pour savoir si vous pouvez vous permettre d'acheter un véhicule électrique.