Que vaut vraiment la version gratuite de Proton VPN ?

Proton VPN est l’un des rares VPN payants à proposer une offre entièrement gratuite, sans limite de données, ni de durée. Mais que vaut vraiment réellement cette version ? La réponse dans notre décryptage.

Les VPN gratuits ne sont généralement pas recommandés, car elles offrent de faibles garanties de sécurité et de confidentialité. Ils sont par ailleurs limités en fonctionnalités, en volume de données et en bande passante, en plus de diffuser des publicités intrusives pour la plupart.

Les VPN payants sont les seuls à offrir une solide confidentialité pour un usage sérieux, mais ils sont rares à disposer d’une version gratuite qui offre les mêmes garanties de sécurité. Proton VPN est la seule application que nous avons testée et qui offre ces avantages dans sa version gratuite.

Les avantages de la version gratuite de Proton VPN

Alors que les meilleurs VPN payants ne proposent pour la plupart qu’une garantie de remboursement de 30 jours en moyenne pour ceux qui souhaitent les tester, Proton VPN dispose d’une version 100% gratuite qui ne nécessite aucun paiement au préalable.

Contrairement à la plupart des VPN gratuits, cette version offre plusieurs avantages :

Elle est illimitée en volume de données

Pas de limite de vitesse / bande passante

Mêmes garanties de sécurité et de confidentialité que la version payante

Non-journalisation des données d’activité (No Log)

Pas de publicité

Proton Mail + 5 Go de stockage Cloud chiffré (Proton Drive)

La version gratuite de Proton VPN est donc la seule qui, en plus de n’imposer aucune limite sur le volume de données, offre de solides garanties de sécurité. Elle ne diffuse pas non plus de publicités pour compenser sa gratuité.

Proton VPN : quelles sont les limitations de la version gratuite ?

Proton VPN est certes généreux dans sa version gratuite, mais celle-ci a tout de même quelques limitations qu'il est important de connaître avant de l'utiliser.

Seulement 5 pays disponibles au lieu de 120 dans la version payante : États-Unis, Pays-Bas, Japon, Pologne et Roumanie

Nombre de serveurs limité par pays

Sélection automatique du pays et du serveur (pas de choix manuel possible)

Connexion sur un seul appareil

Pas de serveur compatible avec les téléchargements P2P (Torrent) et le streaming (Netflix, Disney+, etc.)

Serveurs Tor via VPN non disponibles

Pas d’assistance technique via le live chat

Notez que si Proton VPN ne limite pas la bande passante dans sa version gratuite, la qualité du débit peut chuter considérablement par moment en raison de la limitation du nombre de serveurs. Tout dépend donc leur charge, c’est-à-dire du nombre d’utilisateurs connectés.

Découvrir Proton VPN Plus (-67%)

Différences entre la version gratuite et celle payante de Proton VPN

Pour les utilisateurs qui souhaitent retirer toutes les limitations et profiter de tout le potentiel Proton VPN, il est nécessaire de passer à la version premium.

Voici les avantages de Proton VPN Premium (Plus) par rapport à la version gratuite :

Vitesses maximales

Accès à plus de 13000 serveurs dans plus de 120 pays

Libre choix du pays et du serveur de connexion

Configuration de différents profils de connexion possible

Jusqu'à 10 connexions en simultanée

Possibilité de regarder vos films et séries préférés en streaming

SDisponibilité de serveurs optimisés pour les téléchargements P2P

Bloqueur de traqueurs, de publicités et de logiciels malveillants

Gestionnaire de mots de passe multiplateforme

Jusqu’à 500 Go de stockage Cloud chiffré (Proton VPN Ulimited)

Jusqu’à 15 adresses Proton Mail + 3 domaines de messagerie personnalisés (Unlimited)

Assistance prioritaire et chat en direct

Pour rappel, l'abonnement Proton VPN Plus est disponible à partir de 3,59 € par mois au lieu de 9,99 € par mois. Vous payez 86,11 € en une fois, au lieu de 239,76 €, ce qui équivaut à une réduction de 64%.

Conclusion

Proton VPN gratuit est une bonne option si vous comprenez bien ses limites et qu’elles n’entravent pas votre usage. C’est une version qui offre un bon niveau de sécurité et de confidentialité, mais elle ne permet pas de sélectionner le serveur, ni le pays de votre choix. Les serveurs disponibles sont en plus limités.

D’autres restrictions existent, comme la qualité variable de la connexion en fonction de la charge des serveurs gratuits ainsi que l’absence de serveurs optimisés pour le P2P et le streaming, pour ne citer qu'elles. Pour sauter ces différents verrous, l’abonnement Proton VPN Plus est disponible à partir de 3,59 €.