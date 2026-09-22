Project Helix : Microsoft demande aux joueurs si la console doit lire les disques

Un sondage lancé par Microsoft sur sa future Xbox, Project Helix, comporte entre autres une question sur l’installation de jeux à partir d’un disque. L’occasion de se démarquer fortement de Sony.

Xbox Helix lecture jeux physiques
Crédits : 123RF

Vous le savez, Sony ne produira plus de jeux PlayStation physiques à partir de janvier 2028. Une décision radicale qui fait encore des remous quelques mois après son annonce. Naturellement, les yeux des joueurs se tournent vers l’autre entreprise dont les consoles possèdent encore un lecteur de disques : Microsoft. La firme de Redmond a présenté la future Xbox sous le nom de Project Helix en mars 2026, et on se demande si elle va suivre l’exemple de sa future concurrente, la PlayStation 6.

Nous ne sommes visiblement pas les seuls. Microsoft aussi aimerait savoir ce que les premiers concernés en pensent, du moins selon les informations du média Power Up Gaming qui cite un post sur X (Twitter) désormais effacé. Un sondage concernant la Project Helix aurait été lancé auprès de certains joueurs via l’application Xbox Insider Hub, donc réservé à celles et ceux inscrits au programme Xbox Insider. Une question retient tout particulièrement l’attention.

Microsoft vous demande si vous voulez que la Project Helix lise les disques

L’idée du sondage est de savoir quel genre de fonctionnalités les joueurs aimeraient voir sur la prochaine Xbox. Ils peuvent dire si à leurs yeux la proposition n’est « pas nécessaire », « appréciable » ou « indispensable ». Sous-entendu, son absence ferait qu’ils n’achèteraient pas la console. Exemple : un « éclairage de la console qui s’adapte au jeu en cours », ou une option qui permet à cette dernière « d’identifier et d’enregistrer automatiquement les moments forts de la partie » pour les partager plus facilement.

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Mais l’option qui attire le regard, c’est la possibilité « d’installer des jeux depuis un disque physique ». Totalement à contre-pied de Sony donc, qui ne s’est pas embarrassé de l’avis de ses clients sur le sujet. Notez que la formulation est assez vague. Parle-t-on d’un lecteur de disque intégré ? En tant qu’accessoire comme sur la PS5 ? Cela veut-il dire que Microsoft continuera de produire des jeux physiques, ou permettra simplement la lecture des anciens tout en passant au 100 % dématérialisé ? Ces questions n’ont pour l’instant pas de réponse. Patience donc.


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