Valve dévoile l’outil qui doit amener les jeux VR Android sur le Steam Frame

Sur Linux, Valve a déjà réussi à faire tourner des milliers de jeux Windows. Le créateur de Steam s’attaque désormais à un tout autre catalogue. Son casque Steam Frame en sera le premier bénéficiaire.

Pendant longtemps, jouer sur Linux relevait du parcours du combattant, car la grande majorité des jeux sortait uniquement sur le système de Microsoft. En 2018, Valve a bousculé cette situation avec Proton. Ce logiciel traduit les instructions de ces jeux pour les faire fonctionner sous Linux sans version dédiée. Certains titres affichent même de meilleures performances sous Linux que sous Windows 11 grâce à cet outil. Le Steam Deck puis la Steam Machine reposent aujourd’hui entièrement sur cette technologie.

Mi-septembre, Valve a ouvert les réservations de son nouveau casque avec un tarif de départ fixé à 1 049 € pour le Steam Frame. Sans ordinateur, l’appareil tourne grâce à une puce Snapdragon 8 Gen 3 présente dans de nombreux smartphones. Or, les jeux de réalité virtuelle autonome se sont surtout développés sur Android, en particulier sur les Meta Quest. L’entreprise vient justement de dévoiler l’outil censé rapprocher ces deux mondes.

Valve rend public le code de Lepton pour attirer les jeux Android sur Steam

Valve a publié le code source de Lepton sur son GitLab. Cet outil permet de lancer des jeux Android depuis Steam sur un système Linux, avec le Steam Frame comme cible principale. L’objectif affiché consiste à aider les studios à porter leurs titres en réalité virtuelle sur le casque. D’autres usages restent possibles, mais l’éditeur précise qu’ils ne sont pas prioritaires et manquent encore de finition. Pour les joueurs, la firme recommande la version déjà intégrée au client Steam.

Concrètement, chaque jeu tourne dans son propre conteneur, une sorte de bulle isolée du reste du système. L’outil fonctionne sans droits administrateur et puise directement dans les composants de Linux, comme les pilotes graphiques ou les bibliothèques de Steam. Valve n’est pas parti de zéro. Ses équipes ont repris des éléments de projets open source comme Waydroid et Anbox. Après Proton pour les jeux Windows, le créateur de Steam étend donc sa stratégie aux titres mobiles. Pour autant, Lepton ne transforme pas un ordinateur sous Linux en console Android, puisque son rôle se limite aux jeux lancés depuis l’écosystème de la marque, en particulier ceux destinés au Steam Frame.