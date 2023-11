Nvidia Shield TV Pro : baisse de prix sur la box Android TV pour le Black Friday

Pour le Black Friday, la Nvidia Shield TV est de retour à bon prix. La box Android TV fait l'objet d'une réduction de 35 €, et pour tout achat jusqu'au 27 novembre 2023, Nvidia offre un accès gratuit à GeForce Now Ultimate pendant un mois.

La Nvidia Shield TV Pro n'a rien perdu de sa popularité, bien qu'elle ne soit plus toute jeune. Elle tient encore parfaitement la route et compte parmi les box Android TV les plus performantes du marché. À l'occasion du Black Friday, vous pouvez l'acheter moins cher grâce à une réduction de 35 € disponible sur Amazon, mais aussi chez Fnac et Darty.

Black Friday Nvidia Shield TV Pro : la box est de retour en promo

Au lieu de son prix conseillé de 219 €, la Shield TV Pro voit son prix chuter à 184 € le temps du Black Friday. C'est une réduction intéressante d'autant plus que la box maintient solidement son prix au fil des mois, avec des promotions sporadiques.

Si vous souhaitez l'acheter en cette période de Black Friday ou si vous l'avez en vue pour Noël, cette occasion est la meilleure pour vous l'offrir. En plus d'une réduction de 35 €, Nvidia vous offre un mois d'abonnement à son service GeForce Now Ultimate pour tout achat de la Shield TV Pro d'ici le 27 novembre 2023 (inclus).

Pour rappel, GeForce Now est un service de Cloud Gaming qui vous donne accès à plus de 1500 jeux PC directement dans le Cloud. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'une machine puissante pour les faire tourner. Tout ceci grâce à la puissance grâce à la puissance de la GeForce RTX 4080 dans le Cloud.

Et pour revenir à la Shield TV Pro, il s'agit d'une box Android TV capable de rendre n'importe quelle TV intelligente, pour peu qu'elle dispose d'un port HDMI. Si vous disposez d'une Smart TV LG ou Samsung, cette box est idéale pour profiter parallèlement de l'expérience Android TV sur votre téléviseur avec des contenus en 4K et une compatibilité avec l'audio sans perte.