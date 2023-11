Black Friday iPhone 15 : belle réduction de 22% sur le dernier smartphone Apple

Pour le Black Friday, l'iPhone 15 fait l'objet d'une baisse de prix très intéressante. Le plus récent des iPhone perd 215 € sur son prix initial, seulement quelques semaines après son lancement.

C'est l'une des plus belles offres que le Black Friday nous sert sur les smartphones. L'iPhone 15 voit son prix chuter considérablement seulement deux mois après son lancement. Si vous guettiez une offre sur le dernier smartphone Apple, il s'agit d'une sacrée bonne affaire à saisir très vite au risque de la voir s'échapper assez rapidement.

iPhone 15 : 215 € de remise pour le Black Friday

Lancé en septembre à 969 €, l'iPhone 15 s'affiche donc à 754 € dans son coloris noir chez Rakuten pour le Black Friday. De quoi réaliser une économie de 215 €, soit une réduction de 22%. C'est une baisse de prix généreuse qui a de quoi ravir ceux qui visent une promotion sur ce modèle à l'occasion du Black Friday.

Venons-en aux caractéristiques du smartphone. L'iPhone 15 est le premier depuis des années à abandonner la célèbre encoche des iPhone au profit de la nouvelle pilule dynamique. L'année dernière, cette nouveauté avait été réservée aux modèles Pro de la série 14.

L'autre nouveauté, et elle n'est pas des moindres, c'est l'arrivée d'un port USB-C qui remplace l'historique connecteur Lightning. Après des années de spéculation, l'iPhone 15 introduit enfin ce changement tant attendu. Il ne pouvait en être autrement pour Apple qui doit se conforme à la législation européenne sur l'harmonisation des connecteurs.

Pour le reste, l'iPhone 15 embarque la puce Apple A16 Bionic aux performances irréprochables. C'est le plus petit des modèles de la série avec son écran OLED de 6,1 pouces. La partie photo se compose de deux capteurs : un module grand-angle 48 MP et un ultra grand-angle de 12 MP. À l'avant on retrouve un capteur de 12 MP pour les selfies.

Pour finir, si vous disposez d'un budget plus limité et que l'iPhone 13 vous intéresse, ce dernier revient à moins de 550 € en ce moment chez Carrefour.