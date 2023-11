Une barre de son Samsung avec caisson de basses est disponible à prix canon chez Amazon. Grâce à une remise immédiate et à une offre de remboursement, vous pouvez économiser plus de 300 euros sur l'achat de la Samsung HW-Q600C/ZF.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Direction la plateforme d'Amazon où le célèbre site de commerce en ligne vous propose de faire une économie de plus de 300 euros sur une barre de son Samsung accompagnée d'un caisson de basses sans fil, en pleine semaine de la Black Friday Week.

Affichée au prix conseillé de 499 euros, la Samsung HW-Q600C/ZF voit son tarif chuter à 292,60 euros grâce à une remise immédiate de plus de 40% de la part d'Amazon. En plus de de la réduction, la barre de son Samsung est éligible à une offre de remboursement de 100 euros valable jusqu'au 9 janvier 2024 (voir conditions). En cumulant la remise Amazon et l'ODR, l'appareil revient alors à 192,60 euros.

À propos de ses points forts, la Samsung HW-Q600C/ZF est un ensemble constitué d'un système audio 3.1.2 ; ce qui signifie qu'il est composé de trois canaux, d'un caisson de basses et de deux haut-parleurs. Garantie deux ans de la part du constructeur, la barre de son embarque notamment une puissance de 360 W ; les technologies Dolby Atmos, DTS, Dolby Audio et DTS:X ; les formats AAC, FLAC, LPCM, MP3, PCM (CD-Audio) et WAV ; le Bluetooth et le NFC. Pour terminer, l'appareil est fourni avec une télécommande et un support mural.