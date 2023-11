Xiaomi lance son Black Friday : découvrez les meilleures offres du site officiel

Xiaomi fait déjà son Black Friday. Du 15 au 27 novembre 2023, de nombreux produits font l'objet de réductions importantes. Smartphones, écouteurs, objets connectés, TV… aucune catégorie n'échappe aux promotions de novembre. Morceaux choisis avec notre sélection des immanquables.

Xiaomi va être l'un des principaux acteurs du Black Friday 2023. Avec une myriade de produits parmi les plus populaires du marché, la marque lance sa campagne promotionnelle de novembre avec de nombreuses offres estampillées “Black Friday”. Découvrez ici notre sélection des meilleures promos sur les produits high-tech. Aucun rayon n'échappe aux baisses de prix.

Pour certains produits, il est possible de faire baisser les tarifs un peu plus grâce à des coupons que vous pouvez voir sous le prix. Et pour découvrir plus d'offres, n'hésitez pas à consulter notre sélection des meilleurs bons plans Black Friday sur Boulanger.

Black Friday Xiaomi : les offres sur les smartphones et tablettes

En ce moment, Xiaomi échange un coupon de 50 € pour 1 Mi Point (point de fidélité) à faire valoir sur les smartphones d'une valeur supérieure à 150 €. Offre valable seulement le 15 novembre 2023. Pour chaque offre sur les smartphones listés plus bas, vous pouvez donc bénéficier de 50 € de réduction supplémentaire pour seulement 1 Mi Point si vous êtes habitués au système de fidélité de Xiaomi.

Les offres TV chez Xiaomi

Les autres offres du Black Friday Xiaomi

Tirez le meilleur parti du Black Friday Xiaomi

Pas besoin d'attendre le 24 novembre. Cette année, le Black Friday sur Xiaomi commence le 15 novembre et s'achèvera le lundi 27 novembre 2023. Pendant toute cette période, vous pourrez profiter de réductions exceptionnelles sur de nombreux produits. Smartphones, tablettes, montres connectées, trottinettes, Aspirateurs, aucune catégorie n'a été oublié.

Notez que pour la plupart des produits, il est possible de faire baisser encore plus les prix via les coupons de Bienvenue ou de Fidélité de Xiaomi. En effet, la marque propose souvent des coupons pour la première commande effectuée par les nouveaux clients. Les anciens quant à eux peuvent faire encore plus d'économie grâce au système des Mi Points qui permet de convertir les points de fidélité en réductions sur vos achats.

Pour chaque offre, n'hésitez donc pas à regarder les coupons disponibles sous le prix du produit. Cela ne marche pas pour tous les achats, mais quand c'est possible, vous réalisez quelques euros d'économies supplémentaires.