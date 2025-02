Nvidia RTX 5090 : ce système peut empêcher la fonte des connecteurs de la carte graphique

Un propriétaire de la carte graphique RTX 5090 a trouvé comment empêcher les connecteurs de fondre, sans attendre que Nvidia règle le problème. Ce n'est pas l'idéal, mais ça fonctionne.

Qu'est-ce qui est pire : acheter une carte graphique à prix d'or et constater qu'elle ne fonctionne pas ou en profiter quelques jours avant qu'elle soit endommagée de manière irrémédiable ? Parmi celles et ceux qui ont eu la chance de mettre la main sur une RTX 5090 de chez Nvidia, certains pourront malheureusement vous répondre. Soit leur exemplaire est devenue une brique une fois les pilotes mis à jour, soit ses connecteurs ont fondu.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, Nvidia n'a rien dit à propos de ce dernier dysfonctionnement. Sur le réseau social chinois Bilibili, un internaute a décidé de prendre les choses en main en fabriquant un système pour éviter que sa RTX 5090 subisse le même sort que les autres propriétaires malchanceux. Comme on peut le voir sur la photo qui sert d'illustration à cet article, il s'agit d'un circuit imprimé venant se placer juste en amont du connecteur de la carte graphique.

Ce propriétaire d'une RTX 5090 fabrique un système pour empêcher les connecteurs de la carte de fondre

Le circuit va lire la force du courant qui arrive dans chaque broche du connecteur. On suppose en effet que la surchauffe et donc la fonte proviennent d'une mauvaise distribution du courant vers ce dernier. Dès qu'une valeur trop élevée est détectée, une alerte est déclenchée, vous donnant le temps de réagir en éteignant votre ordinateur. Pas forcément très pratique à l'usage, mais vu le prix de la RTX 5090, on s'en accommode.

Lire aussi – Nvidia RTX 50 : ces jeux PC pourraient ne plus fonctionner avec les cartes graphiques, voici la liste

Une fois qu'il aura peaufiné son appareil, l'internaute prévoit de rendre le projet open source, ce dernier comprenant les instructions pour créer le système d'alarme, mais aussi le logiciel associé. On espère toutefois que Nvidia trouvera rapidement une solution au problème afin que cela ne soit pas nécessaire. Dans l'absolu, rien ne vous empêche de fabriquer le circuit imprimé et d'en doter votre RTX 50 même une fois le souci résolu. On n'est jamais trop prudent après tout.