Le prix des cartes graphiques Nvidia RTX 50 baisse en France, mais il y a un mais

Nvidia a baissé le prix de ses cartes graphiques Nvidia RTX 50 en France, et plus globalement en Europe. Un geste qui n'a rien à voir avec de la générosité et laisse en suspens d'autres problèmes.

Sans tambours ni trompettes, Nvidia a fait quelque chose de plutôt inattendue : diminuer les prix de ses dernières cartes graphiques en date, la série des RTX 50. La baisse est effective en Europe, donc en France. Elle est visible directement sur le site du constructeur et concerne presque tous les modèles déjà sortis.

La firme a-t-elle voulu faire un geste envers les joueurs ? Que nenni. Elle a simplement suivi l'évolution du taux de change entre l'euro et le dollar. Face à la situation géopolitique actuelle, la monnaie européenne a gagné en puissance et les prix ont dû être réajusté en conséquence. Cela reste cependant une bonne chose en soi, sauf que la réalité est plus compliqué que ça. Et comme souvent dans ce genre de cas, ce sont les clients finaux qui en font les frais, au sens propre.

Nvidia baisse le prix des RTX 50 en Europe, mais ne vous réjouissez pas trop vite

Voyons d'abord les nouveaux prix affichés pour les cartes graphiques Nvidia de la série RTX 50 :

La GeForce RTX 5070 passe à 619 €, soit une baisse de 30 €.

La GeForce RTX 5070 Ti est la seule dont le prix reste identique, 879 €.

La GeForce RTX 5080 passe à 1 119 €, soit une baisse de 50 €.

La GeForce RTX 5090 passe à 2 229, soit une baisse de 100 €.

Même si toutes les réductions sont bonnes à prendre, on constate que celles-ci ne sont pas exceptionnelles. Les RTX 50 restent chères, et surtout : ces nouveaux tarifs ne se reflètent pas encore chez les revendeurs.

Dans la mesure où les stocks ne sont toujours pas assez importants pour répondre à la demande, ils n'ont globalement aucun intérêt à appliquer la ristourne de Nvidia. Au contraire : certains n'hésitent pas à gonfler les prix en sachant que les composants trouveront preneurs quoi qu'il arrive. Nous avons donc ici l'exemple parfait d'une bonne nouvelle qui n'en est pas vraiment une. Dommage.