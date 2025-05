Scanner un document n’aura jamais été aussi facile sur Android

Les appareils Android vont dorénavant améliorer automatiquement la qualité des documents scannés avec la fonctionnalité native du système. Les utilisateurs n'auront plus à se rendre dans les options pour booster le contraste et obtenir une meilleure lisibilité.

Depuis quelques années, l'expérience de scan des documents avec son smartphone Android ne cesse de s'améliorer. Et une récente mise à jour déployée par Google rend ce type d'opération encore plus rapide et pratique.

Comme repéré par Android Authority, le scanner intégré d'Android (disponible dans Google Drive, l'app Files, l'appareil photo des Pixel et quelques autres applications) va désormais améliorer automatiquement les documents scannés pour obtenir une meilleure qualité dès le premier rendu. Si le résultat ne vous satisfait pas, une option permet de supprimer l'effet d'amélioration pour revenir à un scan plus standard.

Les scans de document améliorés par défaut sur Android

Jusqu'ici, l'utilisateur devait entrer dans les options du scan et choisir l'amélioration de l'image parmi les filtres disponibles pour en bénéficier. Google a dû estimer que de nombreux utilisateurs perdaient du temps à devoir manuellement activer cette fonction à chaque fois qu'ils scannaient un document et a préféré en faire l'option par défaut.

Dans la plupart des cas, l'amélioration du scan va rendre le document plus lisible, grâce notamment à une poussée de la luminosité et du contraste. On se rapproche alors de ce que peut produire un véritable scanner. Dans quelques cas, elle peut dégrader la qualité de l'image, dans certaines conditions lumineuses particulières par exemple. Si cela vous arrive, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton Améliorer en haut à droite pour revenir à un scan plus classique.

Pour bénéficier de ce changement bienvenu, vous devez avoir la version 25.17.30 des Google Play Services installée sur votre smartphone Android. Les mises à jour Google Play Services étant distribuées de manière transparente, sans intervention nécessaire de l'utilisateur, il est fort possible que votre appareil soit déjà à la bonne version et bénéficie donc de cette nouvelle fonctionnalité.