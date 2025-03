Les RTX 5060 Ti et RTX 5060 vont arriver plus tard que prévu, voici la nouvelle fenêtre de sortie

Les RTX 5060 Ti devraient être lancées dans environ un mois, les RTX 5060 dans deux mois. Nvidia prend son temps après les déboires connus avec les autres GPU Blackwell.

Alors qu'on espérait pendant un moment voir débarquer les cartes graphiques RTX 5060 Ti dès ce mois de mars, il va finalement falloir se montrer un peu plus patient. Sur les forums de Board Channels, où les intervenants sont réputés pour leur fiabilité, on apprend que Nvidia aurait repoussé la sortie de ce modèle, et celle de la RTX 5060, à une date ultérieure aux précédentes prévisions.

La RTX 5060 Ti, qui sera déclinée en une version 16 Go de VRAM et une autre avec 8 Go de VRAM, devrait être lancée aux alentours de la mi-avril. La RTX 5060 devrait quant à elle se montrer un mois plus tard, vers la mi-mai. On ne sait pas si Nvidia avait prévu de présenter un ou plusieurs modèles lors de la GTC 2025 qui se tient actuellement, mais les Verts ont changé de plan si c'était le cas, car les cartes graphiques ne sont pas apparues à l'événement.

L'attente se prolonge pour les RTX 5060 Ti et RTX 5060

Nvidia a rencontré plusieurs couacs avec la sortie des autres GPU de la série RTX 50 et préfère peut-être concentrer ses efforts sur ses cartes graphiques haut de gamme déjà disponibles sur le marché plutôt que de s'aventurer à commercialiser déjà de nouvelles références. On rappelle que les RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti et RTX 5070 sont régulièrement en rupture de stock et qu'elles ne sont jamais affichées au prix annoncé par Nvidia.

Au-delà de ce problème d'approvisionnement, certains GPU RTX 50 ont connu des défauts de fabrication causant le manque d'unités de rendu (ROP) et provoquant une baisse de performances des produits défectueux. On n'oublie pas non plus l'affaire des connecteurs du câble d'alimentation des RTX 5090 qui fondent suite à une surchauffe, ou les utilisateurs qui se sont retrouvés avec un écran noir avec leur RTX 5090 ou RTX 5080.

La RTX 5070 devrait être équipée d'un GPU GB206 de 4 608 cœurs CUDA et d'une interface mémoire 128 bits avec GDDR7. Son prix se situerait entre les 400 et 500 dollars US. La RTX 5060 et son GPU GB207 avec 2 560 cœurs CUDA viserait les 300 dollars US environ.