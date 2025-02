Test RTX 5070 Ti : le meilleur rapport qualité/prix de cette génération ?

C'est maintenant au tour de la RTX 5070 Ti de passer sur nos bancs de test. Après une RTX 5090 très réussie et un RTX 5080 assez sage, que vaut cette carte graphique plus abordable ? On va le voir tout de suite.

Chaque nouvelle génération de cartes graphiques suit la même tradition. D’abord sort le fer de lance, le mastodonte, sensé donner le ton pour les autres gammes. Et viennent ensuite les autres références généralement moins puissantes, mais aussi beaucoup plus accessibles. Après les tests des RTX 5090 et 5080, il était donc enfin temps de se pencher sur la RTX 5070 Ti, et de rentrer progressivement dans le cadre de cartes qui visent le plus grand nombre.

Prix et disponibilité

La MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3x que nous avons en test sera disponible en France partir à du 20 février, au prix conseillé de 884 euros. D’autres constructeurs partenaires seront également de la partie, mais ce modèle ne bénéficie pas d’une Founder’s Edition créée directement par NVIDIA.

NVIDIA GeForce RTX 5080 GPU Blackwell Gravure 4 nm Coeurs CUDA 8960 RT FLOPS 133 tflops Tensors TOP 1406 AI TOPS Mémoire GDDR 16 Go GDDR7 Bus mémoire 256 bits

Ici, on peut noter que cette nouvelle fournée est légèrement moins chère que la génération précédente. À sa sortie, la RTX 4070 Ti était en effet vendue 900 euros, nous avons donc le droit à une petite ristourne de 15 euros. Du moins temporairement, avant que le marché ne s’emballe, les stocks s’amenuisent et les scalpers ne viennent gâcher la fête comme c’est tristement une tradition de nos jours sur n’importe quel lancement de la tech.

Voici notre configuration de test pour la RTX 5070 Ti :

CM : ROG Strix X870-I Gaming WiFi

CPU : AMD Ryzen 9 9800x3D

Refroidissement : Corsair iCue H100i RGB Elite

RAM : 2×16 Go Corsair Vengeance DDR5-6000 MHz

SSD : MSI Spatium M580 PCIe 5.0 2 To

Alimentation : Corsair SF1000L 80 Plus Gold

Design, consommation et chauffe

La MSI Ventus 3X que nous avons reçu en test fait partie des cartes qui seront vendues au prix conseillé. Et cela veut dire généralement une chose : nous sommes sur le service minimum en termes de petites fioritures ajoutées. Comprenez ici que le châssis est presque intégralement en plastique, sans aucune LED ou quoi que ce soit, avec trois ventilateurs tout le long de son grand radiateur pour garantir la fraîcheur de l’appareil. Nous sommes sur une carte réclamant deux slots, et d’une longueur de 30 centimètres. Elle devrait donc facilement s’adapter à différents types de configuration.

Hélas, la génération RTX 50 a abandonné la sonde au hotspot. Nous retrouvons cependant une chauffe toute relative de 33°C au repos pour un très gros 79°C en pleine charge synthétique. Et sur cette génération, c’est avant tout la mémoire GDDR7 qui nous inquiète, avec 80°C degrés atteints en pleine charge pour 46°C au repos. Malgré ses performances moindres et sa taille la RTX 5070 Ti de MSI en version Ventus chauffe plus qu’une RTX 5080 en Founder’s Edition. C’est bien dommage.

La consommation électrique maximale est de 300W, soit 15W de plus que la 4070 Ti SUPER avant elle. En pleine partie, elle tourne d’ailleurs souvent aux alentours de 290W. On retrouve sur ce modèle un port d’alimentation PCIe 5.0 à 16 pins, et un adaptateur 2x 8 pins est fourni par le constructeur dans la boîte en plus d’un pied de soutien. Dans l’absolu, rien de très mauvais ni de très bon : l’effort efficace pour tenir une carte à son prix MSRP à la sortie.

Calculs créatifs et intelligence artificielle

La RTX 5070 Ti n’échappe pas aux nouveautés mises en avant par NVIDIA sur la partie créative. On comptera donc d’abord sur le support de l’espace 4:2:2 pour la vidéo et la photo, et l’AV1 comme format vidéo de choix.

Maintenant, le constat reste essentiellement le même de la 5090 à ici. Les performances en photo sur la suite Adobe sont en léger recul de 3% par rapport à la 4070 Ti Super, quand les performances en vidéo sont en légère progression de 11%. Sur DaVinci Resolve et le test PugetBench 1.1.1, on peut voir que la RTX 5070 Ti est en progression de 7% par rapport à la 4070 Ti SUPER, mais que la RX 7900 XT d’AMD reste au dessus d’une courte tête avec 3% de performances en plus.

Sur Blender 4.3.0, l’évolution est extrêmement marginale sur Monster ou Classroom. Il faut se pencher sur Junkshop pour enfin trouver une évolution de 11% des performances. Sur ce terrain, AMD a encore et toujours du chemin à faire.

Et enfin, sur les calculs d’intelligence artificielle, nous retrouvons une progression de 7% en Float32, 5% en Float16 et 7% sur les nombres entiers. N’oublions pas que sur cette génération, NVIDIA mise sur la compatibilité avec le FP4 pour tirer son épingle du jeu. Sur Stable Diffusion 1.5, les performances sont améliorées de 7% en SD et 8% en HD, rien de très remarquable donc.

Mesures en 4K et 1440p VS RTX 4070 SUPER et RX 7900 XT

Les tests synthétiques de 3DMark nous permettent d’avoir une première vue des capacités théoriques de la carte graphique. Speed Way se focalise sur les jeux avec ray-tracing, tandis que Steel Nomad reste focalisé sur les performances en rasterisation pure.

Et comme toujours, sur le papier, l’évolution est ici bien marquante. Nous avons le droit à 17% de performances en plus sur Speed Way pour 14% sur Steel Nomad. Ainsi, l’évolution principale semble venir des nouveaux RT cores dédiés aux calculs du ray-tracing, mais encore faut-il le voir en jeu.

Pour tester en conditions réelles, nous avons fait appel à 10 titres :

Ces jeux ont été sélectionnés pour différentes raisons. Certains comme Alan Wake 2, Black Myth Wukong ou Cyberpunk 2077 poussent jusqu’à leur retranchement même les cartes graphiques les plus récentes. D’autres comme Marvel Rivals sont un bon indicateur pour le jeu compétitif moderne. Mais surtout, tous ces titres sont compatibles avec une grande majorité des technologies des deux bords, DLSS et FSR. Notez que pour ces comparaisons, le plus bas dénominateur commun est choisi : si un jeu supporte le DLSS Frame Generation, mais pas le FSR3 Frame Generation, alors les mesures sont faites en DLSS/FSR simple pour une même base de comparaison. Le ray-tracing est toujours poussé à fond, soit en path tracing lorsque disponible ou assimilé.

Lorsque possible, nous comparerons également les augmentations de performances entre les différentes technologies DLSS/FSR/XeSS. Ces scores ne peuvent hélas pas être comparé entre une solution X et une solution Y, puisqu’elles n’ont pas le même impact sur les performances pour le même rendu visuel. Les comparaisons seront donc réalisées sur une technologie similaire, quand les résultats des autres technologies sont présentés à titre indicatif.

Alan Wake 2

Alan Wake 2 n’est a priori pas un jeu sur lequel énormément de choses bougent de génération en génération. En 4K, les performances en ray-tracing sont au coude à coude entre la 5070 Ti et la 4070 Ti SUPER, quand ma RX 7900 XT reste au fond du gouffre. Sans RT, l’évolution n’est guère plus encourageante.

C’est en 1440p que l’on peut observer une évolution intéressante. Si la RX 7900 XT reste en dessus du lot sans RT, la RTX 5070 Ti la talonne enfin avec 9% de performances en plus par rapport à la 4070 Ti SUPER. NVIDIA semble ici avoir rattrapé son petit retard sur le raster de la génération précédente, ce qui est au moins ça de pris.

Baldur’s Gate 3

Sur ce Baldur’s Gate 3 que l’on observe une des évolutions les plus généreuses. En 4K, nous avons le droit à 19% de performances en plus par rapport à la RX 7900 XT, et en 1440p, nous arrivons à un gain de 16%. Si les 4070 Ti SUPER et RX 7900 XT étaient dans un mouchoir de poche, la RTX 5070 Ti récupère une avance sympathique.

Black Myth Wukong

En 4K, Black Myth Wukong semble bien accueillir les nouveaux RT Core avec 11% de performances en plus ray-tracing activé, toujours loin devant la 7900 XT. Sans RT, l’évolution est ici de l’ordre de 13,5%, face à toutes les cartes de la génération précédente.

En 1440p, le ray-tracing bénéficie d’un bonus de performance de 18% sur la génération précédente, quand le désactiver permet de gagner 14% de performances en plus.

Cyberpunk 2077

Sur la définition 4K, l’apport de la 5070 Ti reste dans les mêmes eaux en RT avec 15% de performances en plus. Sans RT, nous observons par contre une évolution plus marquante de 23% des performances par rapport à la RTX 4070 Ti SUPER, qui permet à NVIDIA de rattraper son retard par rapport à la RX 7900 XT.

En 1440p, les performances en ray-tracing gagne 12%, mais c’est surtout en raster pur que nous apprécions l’évolution. 10% de performances en plus par rapport à la RX 7900 XT, qui devançait la 4070 Ti SUPER selon le même ordre de grandeur. Beau rattrapage de NVIDIA donc.

Flight Simulator 2024

Sur Flight Simulator 2024, nous retrouvons un gain de 11% en 4K contre 16% en 1440p par rapport à la génération précédente. Sur cette dernière définition, l’équipe NVIDIA continue de faire du beau travail, alors qu’elle reprend la couronne sur la 4K.

Hogwarts Legacy

Sur Hogwarts Legacy, le constat n’est pas particulièrement encourageant. Le jeu, qui a toujours été en retard sur ses optimisations, continue d’être un poil en dessous de la RTX 4070 Ti SUPER. Pire encore, la RX 7900 XT reste supérieure en 1440p sans ray-tracing. De 4% seulement certes, ce qui est plus relatif à des différences de run qu’à des différences de performances, mais on était en droit d’attendre mieux. En attendant des patchs du jeu ?

Horizon Forbidden West

Sur Horizon Forbidden West, le constat est sans appel. Rien ne bouge vraiment sur la 4K, et en 1440p, la RTX 5070 Ti est surtout l’occasion de rattraper le retard sur les performances en raster. Le tout est tellement dans un mouchoir de poche qu’on aurait peine à distinguer la moindre carte.

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Sur Indiana Jones qui mise intégralement sur le ray-tracing, les gains sont assez modérés. On peut voir une évolution de 25% des performances sur le path tracing en 4K, pour 10% en 1440p. Sans le path tracing, les améliorations sont également de 10% en 4K pour 8% en 1440p. La RX 7900 XT reste naturellement en arrière sur ce titre.

Marvel Rivals

En 4K, nous avons le droit à une amélioration de 13% des performances par rapport à la génération précédente de NVIDIA. En 1440p, le gain s’amenuise à 11% seulement. La RX 7900 XT reste cependant derrière, de peu.

Ratchet and Clank Rift Apart

En 4K avec RT, Ratchet and Clank nous fournit 12% de performances en plus face à la 4070 Ti Super, avec une RX 7900 XT loin derrière. Sans RT, nous retombons à 10% alors que la RX 7900 XT reste au coude à coude de la génération précédente.

En 1440p, le constat reste sensiblement le même. 9% de performances en plus en RT pour 8% sans RT, avec une RX 7900 XT qui tient encore la compétition avec la RTX 4070 Ti SUPER.

Le DLSS 4 au centre de cette nouvelle génération

Nous vous avons déjà expliqué dans nos tests précédents les tenants et aboutissants des nouvelles technologies intégrées au DLSS 4, et notamment le Multi Frame Generation exclusif à cette génération 50 dont la RTX 5070 Ti profite naturellement. NVIDIA met également en avant l’avènement des Neural Shaders, cette technique qui permet de mélanger des calculs d’intelligence artificielle avec des calculs GPU classiques pour retrouver toutes sortes d’excellents résultats à moindre coût sur les performances.

Mais voilà : face aux augmentations toutes relatives des performances de la RTX 5070 Ti, qui semble bien plus rattraper son retard en rasterisation par rapport à la RX 7900 XT que d’apporter une nouvelle vague de puissance, c’est finalement la seule question que vous devriez vous poser : à quel point ces technologies sont importantes pour vous ? Naturellement, il n’y a aucun intérêt à changer pour la génération 50 si vous possédez déjà une carte de la génération 40. A partir de la 30, c’est cette question que vous devez vous poser.

Nous regrettons que NVIDIA n’ait pas mis en place certains jeux sur le marché avec ses technologies RTX Neural Shaders avant de sortir ces nouveaux GPU. Les démonstrations que le développeur en a fait sont absolument saisissantes, mais encore faut-il pouvoir réellement les tâter au quotidien. Qui saurait vraiment dire si l’avenir sera tel que NVIDIA l’imagine ? En l’état, nous ne parierions pas contre lui, mais ne pouvons pas non plus lui accorder pleine confiance. En résulte à nouveau un constat mitigé sur cette RTX 5070 Ti partagé sur toute la génération 50 : c’est sympa, oui, mais ça n’est pas enthousiasmant.