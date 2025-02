Nvidia RTX 5090 : les connecteurs des cartes graphiques fondent, c’est reparti pour un tour

Comme avec la génération précédente, des propriétaires de cartes graphiques RTX 5090 témoignent d'une surchauffe ayant entraîné la fonte des connecteurs du câble d'alimentation.

On prend les mêmes et on recommence. Rappelons-nous ce qu'il s'est passé lors du lancement de la carte graphique Nvidia RTX 4090 en 2022. D'abord de gros problèmes de stocks, qui ont privé de nombreuses personnes du composant pendant des mois. Puis une surchauffe tellement importante que le plastique des connecteurs du câble d'alimentation fondait. Loin d'être un cas isolé, le problème a poussé à l'adoption d'un nouveau type de connecteur, passant du 12VHPWR au 12V-2×6. Il est jugé plus sûr.

Maintenant voyons ce qu'il en est avec la récente RTX 5090. Les problèmes de stocks ne se sont pas arrangés, loin de là. En revanche les connecteurs qui fondent devraient être un mauvais souvenir. Surtout que Nvidia a assuré que cela n'arriverait pas. Raté. Au moins 2 internautes font état du souci avec leur RTX 5090 Founder's Edition chèrement acquise. Le premier s'est servi d'un câble tiers dont le plastique a brûlé aux 2 extrémités, celle qui se branche à la carte et celle de l'alimentation. Le deuxième a simplement utilisé celui qui était fourni.

Les connecteurs des RTX 5090 fondent, comme ceux des RTX 4090 avant eux

Dans le premier cas, il est facile de rejeter la faute sur le fabricant. Mais pour le second, dont la vidéo se situe à la fin de cet article, on a du mal à trouver une excuse. Le vidéaste a lui aussi constaté les dégâts de chaque côté du câble, sachant que ce dernier était correctement branché. On se souvient qu'à l'époque de la RTX 4090, les professionnels du secteur disaient que cela suffisait à éviter la catastrophe, ce qui s'est révélé plus facile à dire qu'à faire.

Il est probable que d'autres témoignages viennent allonger la liste des personnes impactées par le phénomène. Certains appellent déjà Nvidia a revoir entièrement son système de câble en abandonnant définitivement les standards 2VHPWR et 12V-2×6. Peut-être pour les RTX 60 dans quelques années ?