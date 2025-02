RTX 5070 et 5060 : Nvidia pourrait aussi prendre du retard sur le milieu de gamme

De nouvelles informations circulent concernant des difficultés rencontrées par Nvidia dans la production de ses cartes graphiques RTX 5070 et 5060. Ces problèmes pourraient entraîner des retards de lancement et une disponibilité limitée, suscitant l'inquiétude des passionnés de technologie.

Selon un rapport relayé par VideoCardz, Nvidia aurait rencontré des soucis de performance avec les puces Blackwell destinées aux RTX 5070 et 5060. Plus précisément, les puces GB205 pour la RTX 5070 et GB206 pour la RTX 5060 seraient concernées. Ces difficultés auraient nécessité des ajustements de dernière minute, retardant ainsi le calendrier de production en masse. Ces modifications tardives sont cruciales pour assurer les performances attendues de ces nouvelles cartes graphiques.

La situation serait aggravée par le récent séisme à Taïwan, qui aurait perturbé la production de wafers chez TSMC, le fournisseur principal de Nvidia. Ces deux facteurs combinés pourraient repousser la disponibilité des cartes d'environ un mois, impactant significativement le marché des GPU haut de gamme.

Un impact sur le calendrier de lancement

D'après les sources citées, Nvidia visait initialement une production à plein régime mi-février pour la RTX 5070 et mi-mars pour la RTX 5060. Ces objectifs auraient été repoussés respectivement à mi-mars et mi-avril, bouleversant les plans de lancement initiaux de l'entreprise.

Ces informations, bien que non confirmées officiellement par Nvidia, semblent cohérentes avec d'autres rumeurs récentes évoquant des retards similaires. Elles expliqueraient également le report déjà annoncé de la RTX 5070 standard au 5 mars, alors que sa version Ti est sortie comme prévu. Il est intéressant de noter que la RTX 5070 Ti utilise une puce Blackwell différente, la GB203, qui n'aurait pas été affectée par ces problèmes de performance.

Si ces délais se confirment, on peut s'attendre à des stocks très limités au lancement, comme c'est déjà le cas pour la RTX 5070 Ti récemment mise en vente. Les premiers acheteurs de cette carte ont d'ailleurs constaté une disponibilité extrêmement réduite, les stocks s'épuisant en quelques minutes.

Nvidia travaillerait activement à accélérer sa production pour rattraper ce retard. L'entreprise mettrait en place des mesures pour optimiser ses chaînes de production et résoudre les problèmes de performance des puces. Les analystes restent optimistes quant à une amélioration progressive de l'approvisionnement dans les mois à venir, mais soulignent que la demande pourrait rester supérieure à l'offre pendant un certain temps. Il faudra néanmoins rester attentif à l'évolution des prix, qui pourraient être impactés par cette pénurie temporaire. Les revendeurs et les scalpers pourraient profiter de cette situation pour augmenter les tarifs, comme cela a déjà été observé lors de précédentes pénuries de GPU.