Le CMF Phone 1 à seulement 164 € pour les 25 ans Amazon

On continue avec les meilleures offres des 25 ans d’Amazon. Le CMF Phone 1 est déjà connu pour être le smartphone avec l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché. Mais avec cette double promotion, il voit son prix chuter à moins de 165 euros. Une offre à ne pas rater pour les petits budgets !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Un 25ème anniversaire ce n’est pas rien. Alors Amazon a mis les petits plats dans les grands pour marquer l’occasion et faire plaisir à tout le monde. Son plus gros cadeau est un code promo super intéressant qui permet d’économiser 25 euros dès 75 euros d’achat. Ce code est réservé aux 25 000 premiers clients et il a la particularité de changer chaque jour. Pour aujourd’hui, il vous faudra renseigner le code JEU25 dans votre panier.

Et comme vous pouvez utiliser ce code sur des articles déjà remisés, c’est l’occasion de vous offrir vos produits high-tech préférés à prix sacrifiés. Pour cette fois-ci, on a sélectionné un excellent smartphone d’entrée de gamme : le CMF Phone 1 de la marque londonienne Nothing.

Son prix de vente normal est déjà très bas puisqu’il est de 239 euros. Mais croyez-le ou non, vous pouvez vous l’offrir en ce moment 75 euros moins cher. En effet, son prix est déjà baissé de 50 euros sur la fiche produit. Et si vous ajoutez le code JEU25, vous n’aurez que 164 euros à débourser pour le recevoir chez vous. Bien évidemment, comme c’est un produit vendu et expédié par Amazon, la livraison est gratuite et vous avez jusqu’à 30 jours pour retourner le produit si finalement vous n’en voulez plus.

CMF Phone 1 : prix mini pour des caractéristiques maxi

La marque Nothing a surpris de nombreux passionnés de tech en dévoilant sa marque de smartphones d’entrée de gamme CMF. Et le premier modèle sorti par la marque a su immédiatement se démarquer de la concurrence avec un design audacieux et fonctionnel. Au dos du téléphone, vous trouverez une molette pour pouvoir ajouter des accessoires très pratiques.

Le CMF Phone 1 est un smartphone qui mise sur l’originalité du design sans faire l’impasse sur la fiche technique qui offre des caractéristiques dignes des modèles de milieu de gamme.

Il embarque ainsi une magnifique dalle Super AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de ‎1080 x 2400 pixels, capable d’atteindre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Compatible HDR10+, cet écran procure une excellente qualité d’image, avec un pic de luminosité à 2 000 nits, idéal pour une utilisation en plein soleil.

Côté performances, le smartphone repose sur la puce Dimensity 7300 5G de MediaTek épaulée de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Bonne nouvelle : un emplacement microSD permettra d’étendre l’espace jusqu’à 2 To, une rareté dans cette gamme de prix. L’autonomie est assurée par une batterie de 5 000 mAh, compatible avec la recharge rapide 33 W.

Le CMF Phone 1 ne joue pas la carte de la surenchère en photo. Plutôt que de cumuler plusieurs capteurs de mauvaise qualité, Nothing a fait le choix d’un seul capteur principal de 50 MP, accompagné d’un module de profondeur pensé pour améliorer le rendu du mode portrait . À l’avant, une caméra selfie de 16 MP prendra le relais pour les appels en visio et les selfies.