Xbox augmente le prix de ses consoles, jeux et manettes, le jeu vidéo coûte de plus en plus cher

Xbox officialise une hausse tarifaire pour toutes ses consoles de dernière génération et ses manettes. Le prix des jeux AAA va lui aussi augmenter.

Coup de tonnerre pour les joueurs, Xbox annonce une hausse de prix pour ses consoles, jeux et manettes dans le monde entier. Presque tout l'écosystème Xbox va coûter plus cher à partir de ce 1er mai 2025. Seul l'abonnement au Xbox Game Pass est épargné, mais celui-ci avait déjà subi une augmentation tarifaire il y a peu.

Côté consoles, la Xbox Series S 512 Go sans lecteur de disque va coûter 349,99 euros, contre 299,99 euros auparavant. Le modèle 1 To passe lui de 349,99 à 399,99 euros. La Xbox Series X d'origine voit son prix monter de 549,99 euros à 599,99 euros. La version 2 To Galaxy Black est désormais commercialisée à 699,99 euros au lieu de 649,99 euros. La Xbox Series X Digital coûte quant à elle 549,99 euros, alors qu'elle était jusqu'ici affichée à 499,99 euros. On constate une augmentation de 50 euros partout. En valeur relative, ce sont donc les consoles les moins chères qui souffrent le plus de la hausse.

Tout augmente chez Xbox, sauf le Game Pass

Les manettes de jeu ne sont pas en reste Le modèle Xbox Series classique passe de 59,99 à 64,99 euros. L'Elite Series 2 (Core) et l'Elite Series 2 (Full) vont quant à elles coûter 20 euros de plus chacune, à respectivement 149,99 et 199,99 euros. Le prix des manettes spéciales et colorées ne bouge pas, comme celui des casques audio.

Autre mauvaise nouvelle pour les consommateurs, Xbox va aussi appliquer une hausse des tarifs pour les jeux. Ceux-ci pourront coûter jusqu'à 89,99 euros pour les plus grosses productions, alors qu'ils étaient plafonnés à 79,99 euros jusqu'ici. C'est la douche froide pour les joueurs, qui s'étaient habitués à voir les prix baisser avec le temps sur les générations précédentes.

Les prix de la Switch 2, de ses accessoires et de ses jeux avait déjà fait jaser il y a quelques semaines, soulevant des interrogations quant à l'avenir de l'industrie. Côté PlayStation, le tarif de la PS5 Digital Edition a augmenté pour la deuxième fois encore récemment. Le jeu vidéo devient un loisir de moins en moins accessible.