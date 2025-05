Galaxy Buds 3 Pro : les écouteurs Samsung sont beaucoup moins chers sur Amazon, vite !

Un bon plan Amazon vous donne la possibilité d'avoir les Galaxy Buds 3 Pro à un prix abordable. Pendant quelques jours seulement, les écouteurs Samsung peuvent revenir à moins de 165 euros grâce à un cumul de réductions.

Jusqu'au mardi 6 mai 2025, Amazon vous permet de vous offrir les Galaxy Buds 3 Pro à exactement 164,99 euros au lieu de 249,99 euros. La réduction de 85 euros se fait grâce à une remise immédiate de 24 % de la part du site e-commerce et à une autre remise de 25 euros avec le code JEU25 qui doit être saisi avant la validation définitive de la commande.

Notez que ce code promo, proposé dans le cadre des 25 ans d'Amazon est utilisable une seule fois par compte. Il est valable seulement le 1 mai 2025 jusqu'à 23h59. Mais tous les jours suivants, jusqu'au 6 mai, Amazon proposera un nouveau code promo valable à partir de 9h. N'hésitez donc pas à retourner sur cette page pour voir le code promo du jour.

Pour information, l'offre promotionnelle concerne les coloris blanc et gris des écouteurs Samsung qui sont accompagnés d'un chargeur secteur offert.

Sortis au cours de l'été 2024, les Galaxy Buds 3 Pro embarquent essentiellement les technologies Galaxy AI et Bluetooth 5.4. Les écouteurs sans fil de type intra-auriculaire disposent aussi de trois microphones, de la réduction active de bruit, de plusieurs capteurs, de la norme d'étanchéité IP57 et d'une autonomie pouvant atteindre les 30 heures d'utilisation grâce à l'étui de charge fourni.

Au niveau des dimensions et du poids, les écouteurs mesurent 18.1 x 19.8 x 33.2 mm et pèsent 5,4 grammes chacun. Pour plus de détails et d'informations, vous pouvez jeter un oeil à notre article consacré au test des Samsung Galaxy Buds 3 Pro.