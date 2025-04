Les RTX 5060 Ti et RTX 5060 sont officielles, enfin des cartes graphiques Blackwell à prix accessibles ?

Nvidia a enfin dévoilé ses cartes graphiques d'entrée de gamme RTX 5060 Ti et RTX 5060. Déclinées en version de bureau et portables, elles constituent pour les joueurs une porte d'entrée plus abordable à la dernière architecture Blackwell.

Pas épargné par les problèmes avec ses modèles de RTX 50 plus haut de gamme, Nvidia lance enfin officiellement ses cartes graphiques Blackwell à petit prix. Trois modèles débarquent sur le marché : la RTX 5060 Ti 16 Go de VRAM, la RTX 5060 Ti 8 Go de VRAM et la RTX 5060.

L'intérêt de ces références est d'offrir l'accès aux nouvelles technologies de Nvidia, dont le DLSS 4 et son fameux Multi Frame Generation basé sur l'IA, qui promet de booster sensiblement le framerate sur les jeux compatibles. Le Full Ray Tracing ainsi que le Neural Rendering répondent également présent sur ces cartes graphiques d'entrée de gamme.

La RTX 5060 Ti 16 Go à moins de 500 euros

Nvidia annonce la RTX 5060 Ti pour du jeu en 1 440p (QHD) et la RTX 5060 pour du 1 080p (FHD). On retrouve 4 608 cœurs CUDA sur la RTX 5060 Ti et 3 840 sur la RTX 5060. La mémoire passe au standard GDDR7 sur les trois produits, avec un bus 128 bit à chaque fois. La RTX 5060 Ti consomme jusqu'à 180 W, contre 150 W pour la RTX 5060.

Les cartes graphiques GeForce RTX 5060 Ti seront disponibles à partir du 16 avril 2025. La version embarquant 16 Go de VRAM est affichée à 449 euros, celle à 8 Go de VRAM à 399 euros. Étant donné la différence de prix, on ne peut que conseiller de s'orienter plutôt vers le modèle à 16 Go de mémoire, qui devrait rester pertinent sur une plus longue période. Sur certains jeux gourmands, 8 Go de VRAM commencent à devenir insuffisants.

La RTX 5060 arrivera un peu plus tard, dans le courant du mois de mai. Son tarif en euros n'a pas été annoncé, on sait seulement qu'elle coûtera 299 USD aux États-Unis. Cela pourrait se traduire par un prix autour des 319 euros chez nous. Les premiers PC portables équipés de RTX 5060 seront rendus disponibles en mai également. On espère maintenant que ces nouveaux GPU seront bien vendus au tarif conseillé par Nvidia chez les fabricants tiers partenaires et les commerçants.