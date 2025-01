La carte graphique RTX 5090 ne mettra pas le feu à votre PC, Nvidia l’assure

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui envisagent de se procurer la Nvidia RTX 5090. D'après son fabricant, elle ne va pas provoquer l'incendie des ordinateurs dans lesquels elle est branchée.

Les cartes graphiques qui équipent nos PC suivent une évolution identique aux autres composants : elles sont de plus en plus puissantes. Mais pour y parvenir, il faut obligatoirement faire des concessions, comme augmenter leur TDP (Thermal Design Power), ou enveloppe thermique dans la langue de Molière. Pour faire simple, plus il est élevé, plus l'objet dégage de chaleur. Ce n'est pas un chiffre anodin que l'on peut ignorer sans arrière-pensée.

On se souvient que peu après la sortie de la RTX 4090, des témoignages alarmants décrivaient comment la carte avait littéralement mis le feu au PC de leur propriétaire. Après enquête, Nvidia avait conclu que la faute revenait aux utilisateurs qui avaient mal branché le câble d'alimentation. La firme a tout de même fait en sorte que cela ne se reproduise plus en proposant un nouveau câble plus sécurisé. Un changement efficace, même si ça n'a pas empêché tous les accidents.

Nvidia affirme que la RTX 5090 ne fera pas fondre votre ordinateur

Avec l'arrivée de la série des RTX 50, il est tout à fait légitime de craindre de nouveaux incendies. Après tout, le TDP de la RTX 5090 est de 575 W, contre 450 X pour la RTX 4090. La question a justement été posée à Nvidia et l'entreprise se veut rassurante : “On s’attend à ce que de tels problèmes ne se produisent pas avec la série RTX 50. En réponse au problème de l'époque, certaines modifications ont été apportées aux connecteurs, et après environ deux ans, nous pensons que ces soucis ont été résolus“.

C'est donc une bonne nouvelle pour les joueurs. Enfin ceux qui parviendront à mettre la main sur une 5090 malgré son prix très élevé et sa disponibilité incertaine. Évidemment, cela ne dispense pas de bien vérifier le branchement du câble d'alimentation à l'installation, même si le PC a été monté par quelqu'un d'autre. Il suffit de s'assurer que le connecteur est enclenché jusqu'au bout. Un geste qui prend quelques secondes et peut sauver votre machine, alors ne vous en privez pas.

Source : QuasarZone