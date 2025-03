Test Nvidia GeForce RTX 5070 : on prend la même et on recommence

Cette génération 50 persiste et signe sur le fait de mettre principalement en avant le DLSS 4. La RTX 5070 est-elle la carte graphique qui change la tendance ? Réponse dans notre test.

Qu’attendre vraiment des RTX 50 ? Nos premiers tests nous ont offert un début de réponse : une génération qui avance doucement sur les performances brutes, et qui mise surtout sur une plus grande compatibilité multimédia et une suite logicielle tout simplement imprenable pour la concurrence. Mais face à la RTX 5070, on avait encore espoir que le segment le plus porteur du marché ait le droit à un peu de sucrerie en plus. Verdict.

Prix et disponibilité

La RTX 5070 est vendu au prix recommandé de 649 euros en France. Nous testons ici le modèle Founder’s Edition, développé directement par NVIDIA, quand d’autres acteurs type MSI, Asus ou Gigabyte fourniront également leurs propres modèles sur le marché. Ce sont eux qui seront les plus librement accessibles par la suite, mais les performances ne changeront pas.

NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU Blackwell Gravure 4 nm Coeurs CUDA 6144 RT FLOPS 94 tflops Tensors TOP 988AI TOPS Mémoire GDDR 12 Go GDDR7 Bus mémoire 192 bits

649 euros, c’est tout simplement dix euros de moins que la RTX 4070 en son temps, qui était annoncée et vendue à 659 euros à sa sortie. Là encore, nous avons un premier signe que la tendance de l’année continue : un remplacement plutôt qu’une nouvelle génération. A voir dans nos mesures à suivre.

Voici notre configuration de test pour la RTX 5070 :

CM : ROG Strix X870-I Gaming WiFi

CPU : AMD Ryzen 9 9800x3D

Refroidissement : Corsair iCue H100i RGB Elite

RAM : 2×16 Go Corsair Vengeance DDR5-6000 MHz

SSD : MSI Spatium M580 PCIe 5.0 2 To

Alimentation : Corsair SF1000L 80 Plus Gold

Design, consommation et chauffe

Vous avez vu passer la RTX 5090 Founder’s Edition. Vous avez pu constater que la RTX 5080 qui l’a suivi était exactement la même carte… Place maintenant à la RTX 5070 Founder’s Edition, qui est tout simplement une version toute mini et toute mimi de la même carte graphique. Avec donc toujours ce format deux slots très restreint, qui même sur ce segment plus abordable reste marquant visuellement. Une petite carte graphique prête à envoyer du lourd, avec le même design thermique à deux ventilateurs qui poussent l’air vers les deux radiateurs situés sur les deux côtés de la PCB, pour un air chaud qui remonte vers le CPU.

Côté chauffe, rien de très particulier à signaler puisque nous restons sur les mêmes observations de cette génération. En pleine charge synthétique, la RTX 5070 peut monter jusqu’à 76°C au GPU pour 78°C sur la mémoire GDDR7, toujours le point le plus caliente que nous pouvons retrouver sur les nouvelles cartes NVIDIA. Au repos, la carte redescend vite à 40°C après une grosse session, voire 34°C à froid, alors que la VRAM atteint les 50°C voire 46°C. Rien d’alarmant ici.

Pour ce qui est de la consommation, la RTX 5070 ne dépasse pas les 250W de TGP annoncé, et tourne même plutôt aux alentours des 205W en jeu. Au repos, elle est très économe : seulement 10W consommé par le GPU, ce qui en fait tout de même une belle machine pour gérer proprement sa consommation électrique. Notez cependant qu’une nouvelle fois, nous retrouvons ici le connecteur PCIe Gen 5 16 pins standardisé, avec un adapteurs 2x 8 pins fourni dans la boîte.

Calculs créatifs et intelligence artificielle

Avant toute chose, rappelons que la série 50 intègre deux grandes nouveautés. D’abord, la compatibilité avec la vidéo et photo en 4:2:2, soit une plus grande rétention des informations colorimétriques pour les professions de l’audiovisuel.

En photo, la série 50 continue de représenter une très légère baisse des performances sur la suite Adobe, bien qu’elle soit à peine visible en vérité. En vidéo par contre, Premiere Pro semble enfin s’être mis au parfum et montre une augmentation de 16% des performances. Sur DaVinci Resolve par contre, la RTX 5070 offre les mêmes performances qu’une RX 7800 XT, ce qui est en soi un bon retour en forme par rapport à la 4070 classique.

Sur Blender, NVIDIA fait toujours course en tête et les évolutions sont intéressantes. On peut voir des augmentations de 15% des performances sur Monster, 32% sur Junkshop et 16% sur Classroom qui sont très engageantes.

Sur les calculs de l’IA, notons que la série RTX 50 est désormais compatible avec les calculs FP4 pour la première fois. Malgré tout, nous pouvons également observer des augmentations de 10% en FP32, 16% en FP16 et 10% sur les nombres entiers des performances par rapport à la 4070. Notez tout de même que la RTX 5070 a refusé de passer notre test StableDiffusion en version XL, chose qui réclamerait ici de passer par TensorRT plutôt que WindowsML.

Mesures en 4K et 1440p VS RTX 4070 et RX 7800 XT

Un petit départ tranquille en commençant par les mesures théoriques sur les benchmarks synthétiques de 3DMark. Nous avons sélectionné Speed Way, qui met en avant les performances en ray-tracing, et Steel Nomad, qui pousse les performances en rasterisation pure.

Sur le papier, nous pouvons voir ici que la RTX 5070 offre 30% de performances en plus en ray-tracing pour 21%en raster traditionnel par rapport à la RTX 4070. La RX 7800 XT est comme toujours dépassé en RT, mais le raster lui permet de se situer au tier de la différence.

Pour tester en conditions réelles, nous avons fait appel à 10 titres :

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Black Myth Wukong

Cyberpunk 2077

Flight Simulator 2024

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Marvel Rivals

Ratchet and Clank Rift Apart

Ces jeux ont été sélectionnés pour différentes raisons. Certains comme Alan Wake 2, Black Myth Wukong ou Cyberpunk 2077 poussent jusqu’à leur retranchement même les cartes graphiques les plus récentes. D’autres comme Marvel Rivals sont un bon indicateur pour le jeu compétitif moderne. Mais surtout, tous ces titres sont compatibles avec une grande majorité des technologies des deux bords, DLSS et FSR. Notez que pour ces comparaisons, le plus bas dénominateur commun est choisi : si un jeu supporte le DLSS Frame Generation, mais pas le FSR3 Frame Generation, alors les mesures sont faites en DLSS/FSR simple pour une même base de comparaison. Le ray-tracing est toujours poussé à fond, soit en path tracing lorsque disponible ou assimilé.

Lorsque possible, nous comparerons également les augmentations de performances entre les différentes technologies DLSS/FSR/XeSS. Ces scores ne peuvent hélas pas être comparé entre une solution X et une solution Y, puisqu’elles n’ont pas le même impact sur les performances pour le même rendu visuel. Les comparaisons seront donc réalisées sur une technologie similaire, quand les résultats des autres technologies sont présentés à titre indicatif.

Hasard des stocks, nous faisons le duel face à une RTX 4070 traditionnelle. Notez que celle-ci est d’ordre général 15% moins performante qu’une RTX 4070 SUPER, ce qui jouera sur la comparaison finale.

Alan Wake 2

En 4K avec ray-tracing activé, nous pouvons observer une légère diminution des performances de 6%, plus relative à des différences entre runs, d’autant que le 1% est favorable à la 5070. En 1440p, exact même constat entre les cartes NVIDIA. Et au global, une 7800 XTY qui reste très très loin derrière.

Sans ray-tracing, la 4K est plus favorable à la 5070 qui gagne 12% de performances en plus par rapport à la 4070, et même 20% une fois passé en 1440P. Mais attention : sur cette dernière définition, ça n’est que 8% de plus que la 7800 XT.

Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 semble beaucoup aimer cette nouvelle génération, avec une augmentation des performances de 24% en 4K par rapport à la 7800 XT et de 21% en 1440p.

Black Myth Wukong

En 4K avec ray-tracing, la 5070 tire bien plus son épingle du jeu avec des performances en hausse de 32%. En 1440p, nous redescendons à 24%, ce qui est toujours significatif… et laisse toujours la 7800 XT loin derrière.

Sans ray-tracing, les 4070 et 7800 XT font jeu égal quand la 5070 gagne 20% de performances en plus sur les deux définitions testées.

Cyberpunk 2077

En 4K avec ray-tracing, nous avons une étrange surprise : la RTX 5070 chute complètement, bien loin derrière la 4070. Ici, nous accusons plutôt le jeu qui n’a pas l’air d’avoir voulu accueillir proprement cette carte graphique malgré nos tests répétés. C’est en 1440p que les résultats sont plus logiques et probants : +18% de performances en plus.

Sans ray-tracing, la 5070 reprend des couleurs avec 20% de performances en plus par rapport à la 7800 XT d’AMD aussi bien en 1440p qu’en 4K. C’est essentiellement +50% de performances en plus par rapport à la 4070.

Flight Simulator 2024

Flight Simulator y gagne aussi au change, avec des performances en hausse de 10% en 4K pour 14% en 1440p par rapport à la RTX 4070, qui offre peu ou proue les mêmes performances que la 7800 XT d’AMD.

Hogwarts Legacy

À nouveau une bizarrerie à la mesure, alors que la 4K avec RT chute par rapport à la 4070. Nous ignorerons donc ce résultat pour se concentrer sur le 1440p avec RT où la 5070 signe une amélioration de 14% des performances par rapport à la 4070.

Sans ray-tracing, la bataille se joue plutôt contre la 7800 XT, où la 5070 est dans un mouchoir de poche en 4K quand le 1440p lui permet de gagner 11% de performances en plus.

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West est l’un des plus faciles à analyser puisque les 4070 et 7800 XT sont au coude à coude. Face à elles deux, la 5070 offre +10% en 4K et +13% en 1440p.

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Un jeu extrêmement gourmand, sur lequel la RTX 4070 a dû abandonner la 4K native avec path-tracing, et où la 7800 XT n’est pas capable d’encaisser cette option. A contrario, la RTX 5070 envoie le path tracing natif en 1440p à 12 FPS, et permet de gagner 26% de performances en plus en 4K face à la 7800 XT pour 29% en plus en 1440p face à la RTX 4070.

Marvel Rivals

Là encore, l’analyse est simplifiée par l’ex aequo des RTX 4070 et RX 7800 XT sur ce terrain. La RTX 5070 offre 24% de performances en plus en 4K contre 20% en 1440p.

Ratchet and Clank Rift Apart

Le ray-tracing en 4K permet à la RTX 5070 est quelque peu choquant, puisqu’elle offre 38% de performances en moins par rapport à la 4070. En 1440p, c’est encore une fois une chute de 27% qui est observée. Des résultats troublants, pour lesquels nous espérons voir une correction rapidement via mise à jour des drivers.

Sans ray-tracing, tout va beaucoup mieux. Nous arrivons là trouver un gain de 13% des performances face à la 4070 en 4K, pour 11% de plus en 4K.

La RTX 5070 n’est PAS une RTX 4090

Gageons que les étranges écarts mesurés précédemment ne soient qu’affaire de drivers. Il n’empêche que nous ne pouvons ignorer les paroles de Jensen Huang, le grand patron de NVIDIA, qui déclarait avec ferveur que la RTX 5070 envoyait les mêmes performances que la RTX 4090. Que les choses soient claires : c’est faux, et il est important de requalifier cette déclaration.

Le DLSS 4, et particulièrement la Multi Frame Generation exclusive à cette nouvelle génération 50, a effectivement quelque chose de magique dans le fait qu’elle permette de multiplier par 4 les images d’un jeu vidéo en rajoutant 3 images générées par IA au rendu classique du jeu vidéo. Sur la RTX 5070, cette technologie fait toujours des merveilles pour la fluidité du rendu.

Mais voilà : nous parlons bien de fluidité. Les performances elles-mêmes du jeu Cyberpunk 2077 sont incomparables : en natif, nous parlons de 4 FPS de moyenne sur la RTX 5070 contre 23 FPS sur la RTX 4090. C’est à partir de ces performances que les différentes étapes du DLSS 4 vont s’appliquer, en particulier le Super Sampling qui permet de gagner en performances. Mais pour les meilleures sensations manette en main, et le meilleur rendu visuel des différentes techniques d’IA appliquées, mieux vaut toujours partir d’environ 25/30 FPS au minimum. La RTX 4090 y arrive, quand la RTX 5070 est très loin de pouvoir l’encaisser. Avec le DLSS 4 poussé à fond, le confort de jeu ne sera pas supérieur au même titre tournant à 30 FPS en natif.

Tout cela n’enlève pas au DLSS 4 son caractère unique et intéressant sur le marché dans ce que la technologie au complète est capable d’offrir aux joueurs. Nous l’avons détaillé plus largement sur nos tests précédents. Mais cette déclaration est bien trop grandiloquente de la part du PDG de Nvidia, et il était important de la requalifier. Si vous jouez à Cyberpunk 2077 dans ces conditions sur une RTX 5070, vous allez très vite déchanter.