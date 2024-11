Les RTX 5080 et RTX 5090 arrivent très vite, mais leur prix pourrait s’envoler

Nvidia devrait présenter ses nouvelles cartes graphiques RTX 5080 et RTX 5090 tout début 2025, au CES de Las Vegas, pour une sortie fin janvier. Les deux GPU pourraient voir leur prix augmenter par rapport aux RTX 4080 et RTX 4090. La RTX 5070 devrait suivre très peu de temps après, visant une cible de joueurs bien plus large.

La prochaine génération de cartes graphiques Nvidia, la famille des RTX 50 basée sur l'architecture Blackwell, va bientôt être présentée au public. D'après le Youtubeur spécialisé Moore’s Law is Dead, qui cite deux sources provenant de revendeurs partenaires de Nvidia, les RTX 5080 et RTX 5090, les premiers GPU Blackwell qui seront commercialisés, seront officiellement annoncés à l'occasion du CES 2025, ce qui nous amène à début janvier.

Il ne faudra ensuite pas attendre bien longtemps avant de pouvoir se procurer ces nouvelles cartes graphiques, puisqu'elles seraient mises en vente seulement quelques semaines après leur présentation. Le début des livraisons pourrait ainsi intervenir aux alentours de la fin du mois de janvier.

RTX 5080 et RTX 5090 en janvier, RTX 5070 en février ?

Moore’s Law is Dead évoque également le cas de la RTX 5070, qui serait, elle aussi, annoncée en janvier. Nvidia prévoit peut-être de l'officialiser lors du CES, mais sans entrer dans le détail des caractéristiques techniques et des performances, pour garder la lumière sur les modèles plus haut de gamme. Plus d'informations sur la RTX 5070 pourraient par contre être partagés peu de temps après, dans le courant du mois de janvier, pour une disponibilité qui ne devrait pas traîner, sans doute dès février.

Nous allons donc pouvoir très vite mettre la main sur les premières cartes graphiques RTX 50, mais les bonnes nouvelles semblent s'arrêter là. Car en ce qui concerne les prix, on peut s'attendre à une hausse sensible sur certaines, voire toutes les références. La première inquiétude provient de documents marketing que Nvidia a envoyé ses clients. Les Verts y expliquent que les cartes graphiques aux performances supérieures à celles de la RTX 5070 Ti (les RTX 5080 et RTX 5090, donc) doivent être considérées comme des composants “destinés aux professionnels”.

Cela ne veut pas forcément dire que l'accès des RTX 5080 et RTX 5090 sera plus difficile pour le grand public. A priori, les commerçants habituels devraient continuer de vendre ces deux modèles et les GPU seront embarqués dans des cartes graphiques personnalisées des fabricants tiers partenaires habituels, comme Gigabyte, Asus, PNY, MSI… Par contre, les termes employés par Nvidia peuvent laisser suggérer que le prix des RTX 5080 et des RTX 5090 va s'envoler, en faisant des options plus viables pour les professionnels que pour les joueurs.

Les RTX 5070 et RTX 5060 comme compromis idéaux pour les joueurs ?

Selon les dernières indiscrétions, la RTX 5090 pourrait être vendue à partir d'entre 1 899 et 1 999 dollars US, contre 1 599 dollars US pour la RTX 4090. Des versions overclockées et offrant un refroidissement plus efficace, proposées par d'autres constructeurs, devraient quant à elles dépasser le seuil symbolique des 2 000 dollars US. En France, la RTX 4090 était lancée à 1 949 euros, on peut donc anticiper un tarif qui frôle les 2 500 euros.

La RTX 4090 était déjà considérée comme une carte graphique professionnelle plus qu'à destination des joueurs. À moins d'être très aisé financièrement, la différence de performances en jeu entre la RTX 4090 et la RTX 4080 ne justifie par l'écart de prix entre les deux GPU. Sur cette génération, il semble donc que la RTX 5080 fera également partie de cette catégorie. Les prestations des RTX 5070 et RTX 5060 seront scrutées de très près, puisqu'elles seront présentées par Nvidia comme étant les solutions privilégiées pour la plupart des joueurs.

La RTX 4070 est une très bonne carte graphique pour afficher des jeux en 1440p, la RTX 5070 pourrait aussi s'imposer sur la 4K. Elle est attendue avec un GPU GB205, 12 Go de mémoire vidéo à 28 Gbps, une interface 192-bit et une bande passante de 672 Gbps, le tout pour un TGP de 250W. Si cela se confirme, on peut espérer un sérieux bond de performances par rapport à la RTX 4070. La RTX 5070 pourrait titiller, sans l'atteindre toutefois, la puissance d'une RTX 4080. Entre la RTX 5070, la RTX 4080 et la RTX 4080 Super, Nvidia doit estimer que son offre de milieu de gamme est suffisante pour faire basculer la RTX 5080 vers un segment plus premium. Nous en aurons la confirmation dans quelques semaines au CES.

Source : Techradar