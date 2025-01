RTX 5070 et 5070 Ti : Nvidia dévoile enfin les caractéristiques techniques de ses cartes graphiques

Après des semaines de spéculations, Nvidia a officiellement levé le voile sur les caractéristiques techniques de ses cartes graphiques RTX 5070 et RTX 5070 Ti. Initialement présentées lors du CES 2025, ces modèles avaient gardé une part de mystère jusqu’à la publication d’un document technique détaillé par le constructeur.

On connaît enfin les spécifications techniques exactes des prochaines RTX 5070 et 5070 Ti. Selon Nvidia, la RTX 5070 Ti, successeur de la RTX 4070 Ti, partage le même GPU GB203 que la RTX 5080. Elle intègre 16 Go de mémoire GDDR7 cadencée à 28 Gbps, contre 30 Gbps pour son aînée. La RTX 5070, quant à elle, repose sur le GPU GB205, le moins puissant de la gamme RTX 5000, mais affiche un nombre supérieur de cœurs CUDA, Tensor et RT par rapport à la génération précédente. Elle dispose de 12 Go de GDDR7, avec un bus 192 bits.

Selon les informations de Nvidia, la RTX 5070 Ti devrait offrir une bande passante mémoire de 896 Go/s, soit une augmentation de 78 % par rapport à la RTX 4070 Ti. La version non Ti, malgré un bus réduit, voit sa bande passante grimper de 33 % grâce à la GDDR7. Côté fréquences, la RTX 5070 atteint 2,51 GHz, dépassant légèrement la RTX 4070, tandis que la Ti affiche 2,45 GHz, en retrait par rapport à son prédécesseur.

Des modèles accessibles, clés du marché grand public

La RTX 5070 Ti voit sa fréquence réduite à 2,45 GHz (contre 2,61 GHz sur la 4070 Ti), mais Nvidia mise sur l’efficacité de l’architecture Blackwell pour compenser. Le constructeur promet un doublement des performances en ray tracing par rapport à la RTX 4070 Ti, notamment grâce au DLSS 4, qui introduit des algorithmes d’upscaling encore plus rapides et une gestion optimisée des trames générées par IA. La RTX 5070, quant à elle, serait capable de rivaliser avec la RTX 4090 dans certains scénarios 1440p, selon des benchmarks internes, une affirmation à prendre avec précaution en l’absence de tests indépendants.

Côté énergétique, la Ti affiche un TBP de 300 W, en hausse de 15 % par rapport à la 4070 Ti, tandis que la RTX 5070 passe à 250 W (+14 %). Ces chiffres restent raisonnables face à la concurrence, mais les versions custom des partenaires (ASUS, MSI, etc.) pourraient dépasser ces seuils, avec des systèmes de refroidissement renforcés et des fréquences boost plus élevées.

Quand sortiront les RTX 5070 et RTX 5070 Ti ?

Au niveau de la disponibilité, elle devrait de nouveau être échelonnée. La RTX 5070 Ti est attendue le 20 février 2025, selon des sources proches du dossier, tandis que la RTX 5070 pourrait suivre en mars. Ces lancements interviennent dans un contexte de concurrence accrue avec AMD, dont les récentes RX 9000 visent également le marché des cartes milieu de gamme.

Avec ces nouvelles références, Nvidia renforce sa gamme Blackwell et confirme une stratégie axée sur l’efficacité énergétique et l’IA. Reste à voir comment ces cartes se mesureront en conditions réelles, notamment face aux alternatives RDNA 4 d’AMD. Tout porte à croire que les cartes de l'entreprise de Lisa Su se montreront tout aussi performantes, mais à un tarif réduit. En attendant, les joueurs patientant pour une mise à jour de leur matériel trouveront peut-être leur bonheur parmi ces modèles, à condition que les stocks suivent.

Pour rappel, les RTX 5090 et RTX 5080 font déjà face à des ruptures de stock, Nvidia n’ayant pas réussi à produire assez d’unités pour répondre à la demande initiale. On imagine donc qu’il en sera de même pour les prochaines cartes de milieu de gamme du fabricant, surtout compte tenu de leur tarif plus abordable. Elles devraient sans surprise attirer encore plus de joueurs, et donc également la convoitise des scalpers.