Certaines RTX 5080 sont 10% moins performantes que d’autres à cause de ce problème

Une récente controverse secoue le monde des cartes graphiques haut de gamme. Certaines unités de la nouvelle série RTX 50 de Nvidia, dont la RTX 5080, présentent un défaut de fabrication affectant leurs unités de rendu (ROPs). Ce problème, initialement minimisé par NVIDIA, s'avère avoir des conséquences plus importantes que prévu sur les performances en jeu.

La chaîne YouTube Gamers Nexus a mené une enquête approfondie sur le problème touchant certaines RTX 5080. Son équipe a réussi à se procurer une RTX 5080 Founders Edition défectueuse, ne possédant que 104 ROPs au lieu des 112 annoncés. Cette carte a été comparée à un modèle pleinement fonctionnel dans une série de tests de jeux.

Les résultats sont révélateurs : selon les titres et les résolutions, la perte de performance varie de négligeable à significative. À 4K, certains jeux comme Total War: Warhammer 3 montrent une différence de performance allant jusqu'à 11 % en faveur de la carte non défectueuse. D'autres titres, comme Dying Light 2, affichent un écart de 8,7 % à 4K et 8,8 % à 1440p.

Un impact variable selon les jeux et les définitions

L'ampleur du problème dépend fortement du jeu et de la définition utilisée. À 1440p, la différence est généralement moins marquée, mais reste perceptible dans certains cas. Les jeux les plus exigeants en termes de rendu graphique semblent être les plus affectés par ce défaut.

Cette situation remet en question le positionnement de la RTX 5080 par rapport à ses concurrentes. Dans les scénarios les plus défavorables, une RTX 5080 défectueuse peut voir ses performances se rapprocher dangereusement de celles d'une RTX 5070 Ti, remettant en cause l'écart de prix entre ces deux modèles.

Face à cette situation, Nvidia se doit de réagir. Une solution possible serait l'implémentation d'un système de détection au niveau du pilote, permettant d'alerter les utilisateurs si leur carte présente ce défaut. En attendant, il est vivement recommandé aux possesseurs de RTX 5080 de vérifier l'intégrité de leur carte à l'aide d'outils comme GPU-Z. Si votre carte est défectueuse, contacter Nvidia pourrait pour l’instant être votre seule solution pour espérer recevoir un nouveau GPU.