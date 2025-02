Les Nvidia RTX 5050 et 5060 existent bel et bien, avis aux budgets serrés

Un document dévoile l'existence des cartes graphiques Nvidia RTX 5050, 5060 et 5060 Ti, en théorie adaptées aux petits budgets. On ignore encore quand elles seront disponibles exactement, mais l'on peut se faire une idée.

La famille des cartes graphiques RTX 50 va s'agrandir. Mais pas forcément avec les membres que l'on attendait le plus. Nvidia pourrait réserver une bonne surprise à celles et ceux qui aimeraient mettre la main sur un modèle de sa dernière série sans y laisser des milliers d'euros. Sachant que si le prix de la RTX 5070 Ti est bien celui que nous avons aperçu début février, il va falloir se rabattre sur les versions d'en-dessous. Ça tombe bien, nous devrions avoir plus de choix que prévu.

C'est Zotac, partenaire de Nvidia, qui vend la mèche en procédant à des enregistrement auprès de l'ECC (Eurasian Economic Commission). En plus des modèles déjà sortis ou officiels que sont les RTX 5090, RTX 5080 et RTx 5070/5070 Ti, on peut voir la mention de 3 autres variantes : les RTX 5050, RTX 5060 et RTX 5060 Ti. Si l'existence des deux dernières était une quasi-certitude après l'arrêt de la production des 4060 pour lui faire de la place, celle de la première était beaucoup plus hypothétique. Il n'y a en effet jamais eu de 4050 pour PC de bureau, seulement portable.

Ce document prouve l'existence des RTX 5050, 5060 et 5060 Ti

Ici, le document parle bien d'une RTX 5050 pour ordinateur de bureau, ce qui n'exclut pas la sortie d'une version dédiée aux machines portables. On sait très peu de choses sur la 5050. D'après les dernières rumeurs, elle devrait être équipée de 8 Go de VRAM GDDR7, une hypothèse réaliste. Son prix supposé la place résolument dans le secteur de l'entrée de gamme en ne dépassant pas les 300 €.

Quant à la date de sortie attendue, rappelons que Nvidia sort ses cartes graphiques de la plus puissante à la moins puissante. Ainsi, selon des informations récentes, nous devrions voir débarquer la RTX 5070 Ti le 20 février, suivie de la RTX 5070 le 5 mars, puis des RTX 5060/5060 Ti en avril. La RTX 5050 arriverait après cela, soit au plus tôt en mai 2025.