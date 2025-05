L’iPhone 15 passe sous la barre des 550 € pour les French Days, l’offre à ne pas manquer

Pour les French Days, l'iPhone 15 passe sous la barre des 600 €. L'offre est valable aussi bien sur la version de 128 Go que celle avec 256 Go de stockage interne. On vous dit comment en profiler.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le géant américain Apple est réputé pour concevoir des iPhone puissants et au design irréprochable. Malheureusement, les derniers modèles coûtent assez cher, à l'image des iPhone 16, Pro et Pro Max. Si vous voulez vous offrir un téléphone à un prix très raisonnable, le reconditionné est sûrement une bonne alternative, surtout s'il concerne un modèle vieux de deux ou trois ans.

En ce moment, à l'occasion des French Days du printemps 2025, Certideal, le spécialiste français des produits reconditionnés, propose l'iPhone 15 à partir de 525,99 euros. En utilisant le coupon FRENCHDAYS, vous bénéficiez de 20 euros de réduction, ce qui vous permet d’avoir le smartphone à partir de 525,99 euros dans sa version 128 Go de stockage.

Si vous préférez la version de 256 Go, elle vous coûtera un peu plus cher, à partir de 580,99 € avec le code promo FRENDHDAYS. Il s'agit ici d'un prix attractif pour ce modèle qui était affiché à 1099 euros à sa sortie en septembre 2023.

Pour rappel, Certideal s'engage à proposer des iPhone reconditionnés de qualité, et ce, à des prix imbattables. Tous les smartphones sont entièrement reconditionnés en France. Ces iPhone sont testés minutieusement et sont accompagnés d'une garantie minimum de 24 mois.

Le prix de l'Apple iPhone 15 est en baisse pour les soldes d'hiver

Pour rappel, l'iPhone 15 est doté d'un écran Super Retina de 6,1 pouces avec une définition de 2556 x 1179 pixels, une densité à 461 ppp, une luminosité maximale de 1 000 nits et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Compatible avec la 5G, le téléphone embarque aussi une puce A16 Bionic, une batterie Li-Ion de 3349 mAh et le système d'exploitation mobile iOS 17. Concernant l'APN, celui-ci est constitué de deux capteurs arrière de 48 MP (grand angle) et 12 MP (ultra grand-angle), et d'un capteur frontal de 12 MP pour la prise de selfies.

Pour terminer, il faut savoir que le bon plan Certideal sur l'iPhone 15 concerne cinq coloris : le noir, le bleu, le rose, le jaune et le vert.