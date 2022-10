DisplayPort 2.1 : la nouvelle norme va améliorer le débit des câbles les plus longs

La Video Electronics Standards Association (VESA) a annoncé aujourd'hui la sortie de la norme DisplayPort 2.1. Heureusement pour les consommateurs, il ne faudra vraisemblablement pas acheter de nouveaux câbles pour en profiter.

La nouvelle norme DisplayPort 2.1 apporte quelques améliorations par rapport à la norme DisplayPort 2.0. On peut notamment citer une conformité plus stricte avec les spécifications PHY de l'USB Type-C et de l'USB4 ainsi qu’une meilleure connectivité grâce au tunneling DisplayPort sur l'USB4. Une intégration plus étroite entre l'USB4 et le DisplayPort devrait faciliter le développement et l'adoption de ces technologies. D’ailleurs, une nouvelle norme USB4 Version 2.0 a également récemment vu le jour.

La nouvelle norme DisplayPort 2.1 va également permettre d’avoir des câbles beaucoup plus longs tout en maintenant un débit élevé. Les câbles certifiés pour le DP40 (supportant le taux de liaison UHBR10 et jusqu'à 40 Gbps de bande passante au total) peuvent désormais dépasser deux mètres de long, tandis que les câbles certifiés pour le DP80 (supportant UHBR20 et 80 Gbps de bande passante) peuvent dépasser un mètre de long. Vous ne devriez donc pas subir de dégradation du signal avec des câbles aussi longs, à condition qu'ils soient correctement certifiés.

Les câbles DisplayPort 2.0 sont déjà compatibles avec la norme 2.1 !

En général, lorsqu'un groupe industriel annonce une nouvelle norme, il faut des mois, voire des années pour que les produits prenant en charge cette spécification soient disponibles pour les consommateurs. Cependant, avec le DisplayPort 2.1, les utilisateurs seront ravis d’apprendre que tous les produits certifiés DisplayPort 2.0 sont déjà compatibles avec la nouvelle norme. « VESA a travaillé en étroite collaboration avec les entreprises membres pour s'assurer que les produits prenant en charge le DisplayPort 2.0 répondent effectivement à la nouvelle spécification DisplayPort 2.1, plus exigeante ».

Les changements apportés par le DisplayPort 2.1 ne sont pas révolutionnaires, même si les appareils envoyant des données DisplayPort sur le même fil que les données USB n'ont plus à faire de compromis sur la qualité du signal vidéo. Quoi qu’il en soit, son introduction va surement pousser les fabricants de cartes graphiques à rendre leurs GPU compatibles.

Nvidia a raté le coche avec sa dernière RTX 4090, qui n’utilise que des ports DisplayPort 1.4, mais Intel a bien utilisé des ports DisplayPort 2.0 sur ses dernières ARC A750 et A770. AMD devrait également rendre cette connectique disponible sur ses prochaines Radeon RX 7000 compatibles à la fin de l’année.