Oubliez les autres tests de débit : cette app révèle la qualité réelle votre connexion internet

Les fondateurs de Speedtest.net et du site Downdetector lancent Orb, une nouvelle application pour mesurer la qualité globale de votre connexion internet – au-delà de simples chiffres sur la bande passante.

Tester le débit de sa connexion internet est une opération que les internautes connaissent bien. Cela permet de se donner rapidement une idée globale sur la qualité de la connexion. Mais de façon finalement assez limitée, puisque ces tests mesurent essentiellement la bande passante et la latence. On pourrait penser de prime abord que cela suffit.

Et pourtant, même un accès doté d'un débit élevé et d'une latence faible peut être entaché par des problèmes de déconnexion. Tandis que la connectivité Wifi peut également avoir un impact sur l'expérience que vous constatez depuis votre PC ou votre smartphone. Ces tests restent utiles, en particulier pour vérifier ce que votre FAI parvient à fournir à votre routeur, lors de la mesure.

Pourquoi mesurer la qualité de votre connexion est mieux que de se contenter du débit

C'est pourquoi l'application Orb.net tente de délivrer quelque chose de différent – permettant au final de se donner un avis plus solide sur votre accès internet. Le tout en compilant un score sur une échelle de 100 qui agrège, en plus du débit, d'autres aspects clés des prestations constatées de votre côté de la fibre. Le tout permettant enfin de se donner, en un instant, une idée fiable de la qualité de votre connexion.

Créé par les fondateurs de Speedtest.net et de DownDetector, l'application change de paradigme par rapport aux autres tests de débit. Tout d'abord, vous pouvez (c'est conseillé) ajouter plusieurs appareils depuis lesquels les mesures seront réalisées. L'application mesure ensuite périodiquement (toutes les minutes, toutes les 5 minutes, toutes les heures ou toutes les 24 heures en fonction de vos paramètres) les indicateurs importants de votre accès.

Parmi ces derniers, on retrouve bien sûr un test de débit. Mais ce dernier ajoute un peu de nuance – en agrégeant le débit moyen et le débit en crête. Il y a ensuite la fiabilité de la connexion qui agrège le uptime (et prend donc en compte les coupures, et autres incidents), et la perte de paquets qui est indépendante du débit et de la latence. Enfin, Orb.net mesure aussi la latence, en distinguant celle de la connexion Wifi de celle constatée entre votre routeur et l'infrastructure de votre FAI.

Le tout de façon très granulaire, avec le meilleur temps de latence, comparé à la pire mesure et à une moyenne en millisecondes. Ainsi que le Jitter, et le temps moyen de chargement des pages web. Vitesse, fiabilité, temps de réponse… les mesures de chaque section aboutissent chacune à un score sur 100. Le score global de qualité de votre accès est ainsi une moyenne de ces trois notes, lui aussi sur une échelle de 100.

Orb.net est une application gratuite disponible sur une multitude d'appareils. Ce qui comprend les smartphones Android, les iPhone, les PC Windows 11 et Linux, les Mac, mais aussi de nombreux routeurs (OpenWRT, WLAN Pi), IoT (Raspberry Pi), les Steam Deck, le framework d'applications containerisées Docker et bien plus encore.